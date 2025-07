El Betis y la postura ante Ceballos: "No vamos a pagar un gran traspaso"

El presidente del Betis, Ángel Haro, y el director deportivo, Manu Fajardo, han ofrecido una amplia rueda de prensa en la que uno de los temas principales tratados es la situación de Dani Ceballos.

En este sentido, el máximo dirigente de la entidad verdiblanca ha sido muy claro al respecto: "El Betis no le cierra la puerta a ningún jugador. Cuando la dirección deportiva analiza a un jugador tiene que entrar dentro de unos parámetros económicos. No es un tema de cerrar la puerta o no. El tema de Dani ya lo dije, tuvo su oportunidad de venir hace dos años. Ahora hay tres partes y el Betis no va a pagar un gran traspaso por Dani. No tendría sentido".

"A día de hoy Dani pertenece al Real Madrid. Tiene contrato con el Madrid y hay que ser respetuoso con otras entidades. Hay que entender que desde la dirección deportiva tengo que tener control de todas las situaciones en el mercado. De Dani poco más puedo decir", ha comentado al respecto el director deportivo verdiblanco.

Además, Fajardo ha mostrado su "máximo respeto" a Ceballos, dejando claro que la dirección deportiva tiene la conciencia tranquila, después del enigmático mensaje del utrerano en sus redes sociales: "Respecto a Dani. Hablo por mí. Tenemos la conciencia tranquila. Trabajamos 16 horas al día. Tengo la conciencia tranquila, igual que Dani Ceballos. Sería un mal director deportivo si cualquier situación no la tendría controlada. He hablado con Dani igual que con otros jugadores. Desde aquí mi máximo respeto a Dani, la mayor de las suertes a Dani en el futuro".

UNA MEDULAR CON CINCO JUGADORES

Más allá de que Ceballos sea o no una opción para el Betis, Manu Fajardo ha indicado cuál es la idea de la dirección deportiva y Manuel Pellegrini para la medular: "La idea es tener cinco medio centros en plantilla, teniendo en cuenta que Pablo Fornals es versátil. Tenemos en la cantera jugadores con impacto y rendimiento inmediato, pero queremos una plantilla equilibrada para afrontar con garantías tres competiciones".

En este sentido, Fajardo ha dejado claro que el Betis no quiere caer en precipitaciones a la hora de firmar esos refuerzos para la medular: "Queremos equilibrar bien esa posición, competimos en tres competiciones y la posición de medio centro es de vital importancia. Lo que si está claro es que no nos vamos a precipitar. Tenemos un plan, movemos nuestras cartas dentro del mercado y cuando veamos el momento, realizaremos esas incorporaciones. Tenemos claro los perfiles de los jugadores que queremos".