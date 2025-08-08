Antony pone fecha para pensárselo y el Betis apura su fichaje

El culebrón Antony - Real Betis Balompié - Manchester United sigue su camino. Desde hace ya varias semanas Diario de Sevilla viene informando al detalle sobre la realidad de la situación. Allá por el 10 de junio ya se producían reuniones entre los representantes y algunos familiares del extremo brasileño en Sevilla. El pasado 20 de julio volvía a informar este diario sobre otro encuentro, en este caso, de Junior Pedroso, uno de los miembros de la agencia, con la cúpula bética para seguir tratando la situación. Durante todo el verano siempre se ha puntualizado lo mismo: Antony quiere volver al Betis y así se lo transmitió al United. La lista de equipos es muy amplia y a mediados de julio ya se avisaba de que iba a haber movimiento por el de Osasco.

El pasado 23 de julio ya asomaba el plan definitivo de los de La Palmera con el brasileño: esperar a que el futbolista fuese rechazando todas las ofertas hasta la última instancia del mercado de fichajes y ahí, con el United algo presionado, buscar esa cesión (en la que intentar incluir una opción de compra). Una información que corroboraron y de la que se hicieron eco numerosísimos medios en Manchester. Y ahora, ha vuelto a haber novedades.

Antony con el balón en los pies en el encuentro ante el Benfica / Europa Press

Una fecha tope para Antony

Más allá de la oferta rechazada del fútbol árabe o el reciente interés del Benfica, Diario de Sevilla ha podido tener acceso a una nueva actualización de la situación. En la parte del jugador se han marcado como fecha límite para seguir rechazando ofertas a diestro y siniestro hasta el inicio de la competición. De aquí a que comience la liga tendrán de tiempo límite la parte del Betis y la parte de los representantes del futbolista con Cristiano Torelli y Junior Pedroso a la cabeza para convencer al Manchester United que una cesión, de nuevo a Heliópolis, es la mejor opción. Una vez llegado ese punto, si no ha habido entendimiento, el futbolista comenzará a replantearse la situación, abriendo más los oídos a las ofertas que vayan llegando.

Hay tres cosas que a día de hoy parecen prácticamente infranqueables: que Antony prioriza por encima de todo intentar estar en el Mundial, y quedarse en el United no es una opción, que los Red Devils quieren sacar como mínimo 40 millones por él, y que el Betis le está reservando la plaza de extracomunitario pero no va a salirse de la hoja de ruta económica.

Antony celebra su gol ante el Betis en su último partido en el Benito Villamarín / Julio Muñoz / EFE

Antony tiene opciones... Y el Betis también

Si algo ha demostrado la dirección deportiva comandada por Manu Fajardo es que ante fichajes que se caen, siempre hay opciones del mismo nivel que aparecen en escena. Igual ocurre con Antony. Desde La Cartuja admiten que están preparados si finalmente la situación no llega a buen puerto con algunos jugadores en la recámara, aunque el margen de tiempo sería muy corto.

Eso sí, a este medio le consta que hay muchos clubes dispuestos a llegar a cifras bastante altas por Antony, que entre fijos, variables y bonus se acercan a lo que piden los diablos rojos. Además, las ofertas para el jugador son igualmente golosas, con algunos salarios disparados a los 10-12 millones brutos.