Málaga - Betis: Horario y dónde ver por TV en directo el Trofeo Costa del Sol

Llegó el final del camino. Se termina la pretemporada 2025/26 para el Real Betis Balompié con el choque que lo enfrentará al Málaga CF en el Trofeo Costa del Sol. Será un día muy especial ya que se van a vivir numerosos reencuentros en clave verdiblanca y también, blanquiazul. El regreso de Manuel Pellegrini, la principal atracción junto al de Isco Alarcón y Pablo Fornals. Todos recibirán una merecida y emotiva ovación después del paso de cada uno de ellos por las filas del conjunto malagueño. Los dos primeros, incluso, haciendo historia como ya la mayoría de los lectores conocen. El cartel del partido es importante, con un Málaga que afrontará la cita más imponente de toda la preparación y un Betis que necesita practicar, de verdad, después de la bochornosa batalla campal entre futbolistas ante el Como.

Hasta el momento, eso sí, a pesar del gran cartel que tiene el partido no se han animado una amplia mayoría de aficionados a acudir, de momento, canjeando su abono. Y es que a esta hora del jueves tan sólo algo más de 13.000 malagueños se espera que acudan al estadio. Eso sí, la cifra irá aumentando paulatinamente casi con total seguridad a medida que se vaya acercando el momento del partido.

Las mejores fotos del Betis-Como / Andrés Carrasco

Horario del Málaga - Betis: cuándo se juega el amistoso

El duelo contra el Málaga se disputará este sábado 9 de agosto a las 20:30 horas, en el Estadio La Rosaleda (Málaga). Será un partido que a pesar de contar con mayoría de público malagueño, también vivirá una gran visita verdiblanca, como suele ser normal en verano durante todos los partidos que se disputan tanto en el Golfo de Cádiz como en la Costa del Sol.

¿Cómo le ha ido al Málaga esta pretemporada? Pues ha tenido resultados de todo tipo. Venció al Antequera y al Almería, empató con el Al-Wakra y sufrió una derrota por tres goles ante el Oxford United.

Pellegrini y Mel se saludan en un Betis-Málaga de 2011 que acabó cero a cero. / José Manuel Vidal / Efe

Dónde ver en directo el Málaga - Betis por televisión y online

El encuentro será retransmitido en directo a través de Betis TV, el canal oficial del club verdiblanco en sus medios oficiales, que emite en abierto por la plataforma de TDT en Sevilla y otras zonas de Andalucía. También se podrá seguir a través de la web oficial del conjunto verdiblanco y su canal de YouTube. El conjunto verdiblanco no visita La Rosaleda desde el año 2017, cuando consiguió vencer por dos goles a cero. De hecho, hay que remontarse al año 2013 para recordar la última vez que el combinado, en este caso local, consiguió ganar en su estadio al equipo bético.

El Costa del Sol se creó a principios de la década de los 60 del pasado siglo, al calor del gran éxito que ya cosechaban por aquellos entonces otros trofeos de verano nacidos con anterioridad, principalmente el Teresa Herrera de A Coruña y el Ramón de Carranza de Cádiz. Siguiendo esta misma estela, después vendrían el Colombino onubense, el Joan Gamper de Barcelona y ya en la década de los 70 el recordado Ciudad de Sevilla que enfrentaba a los dos primeros equipos de nuestra ciudad.

Sin duda, fue una gran idea poner en marcha un certamen de estas características en esa Málaga que empezaba a convertirse en destino turístico prioritario. Un reclamo publicitario que amplificaba el interés que ya entonces despertaba internacionalmente la Costa del Sol. Impulsado por el equipo local, que preparaba su ascenso a Primera, y secundado por el Ayuntamiento, el trofeo nació con un formato cuadrangular que permitió ver en La Rosaleda durante casi veinte años a las mayores figuras de aquel tiempo, entre las que se contaban futbolistas tan superlativos como Di Stéfano, Pelé, Eusebio, Puskas o Gento, entre otros.