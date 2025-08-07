El Betis quiere tener inscritos a todos los fichajes la próxima semana

En estos momentos, el Real Betis Balompié cuenta con una gran cantidad de futbolistas en plantilla. Algunos están inscritos en LaLiga, y otros no, pero tal y como ha podido conocer este diario, los verdiblancos confían en poder tener inscritos a todos los fichajes que han realizado a lo largo del verano durante la próxima semana. ¿Cuáles son los fichajes que restan? Pues si tan sólo están inscritos Rodrigo Riquelme, Natan y Álvaro Valles, quedan por inscribir: Pau López, Junior Firpo, Valentín Gómez, Nelson Deossa y Gonzalo Petit (este último debe ser inscrito antes de salir cedido a un club de Segunda División, con el Mirandés como equipo que lleva la delantera por sus servicios).

De hecho, el principal motivo para señalar a la próxima semana es que ese partido de debut en LaLiga ante el Elche CF está a la vuelta de la esquina (en 11 días en el Martínez Valero), choque en el que lo obligatorio, de acuerdo a la mejorada situación económica, era que así fuera y estuviesen todos. Además, cabe recordar que, por ejemplo, Ángel Ortiz será también una nueva ficha en el combinado verdiblanco.

Valentín Gómez. / Real Betis

Sólo 18 inscritos en LaLiga este jueves

Para que todos estén inscritos durante los próximos días, la clave es una: que las salidas se vayan acelerando durante lo que queda de semana y el inicio de la siguiente. En este caso, a la ya conocida de Borja Iglesias deberían sumarse algunas como las de Fran Vieites, Romain Perraud, Iker Losada o, incluso, alguna más complicada como la del Chimy Ávila.

A día de hoy, los jugadores que están inscritos en la web oficial del estamento oficial son los siguientes:

Vieites, Adrián, Álvaro Valles (3).

Bellerín, Perraud, Llorente, Bartra y Natan (5).

Lo Celso, Fornals, Isco, Altimira, Roca y Rodrigo Riquelme (6).

Aitor Ruibal, Bakambu, Chimy y Ez Abde (4).

En total, 18 futbolistas. Quedan, por tanto, por añadir los fichajes y algunos de la primera plantilla: Pau López, Ángel Ortiz, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Deossa, Cucho Hernández, Junior Firpo, Gonzalo Petit (para salir cedido), Iker Losada (para salir) y Borja Iglesias (para salir).