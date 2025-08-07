El Betis quiere tener inscritos a todos los fichajes la próxima semana
Fichajes Betis
Quedan algunas salidas para que ello sea posible que deben darse esta semana
El Betis cierra la salida de Borja Iglesias
En estos momentos, el Real Betis Balompié cuenta con una gran cantidad de futbolistas en plantilla. Algunos están inscritos en LaLiga, y otros no, pero tal y como ha podido conocer este diario, los verdiblancos confían en poder tener inscritos a todos los fichajes que han realizado a lo largo del verano durante la próxima semana. ¿Cuáles son los fichajes que restan? Pues si tan sólo están inscritos Rodrigo Riquelme, Natan y Álvaro Valles, quedan por inscribir: Pau López, Junior Firpo, Valentín Gómez, Nelson Deossa y Gonzalo Petit (este último debe ser inscrito antes de salir cedido a un club de Segunda División, con el Mirandés como equipo que lleva la delantera por sus servicios).
De hecho, el principal motivo para señalar a la próxima semana es que ese partido de debut en LaLiga ante el Elche CF está a la vuelta de la esquina (en 11 días en el Martínez Valero), choque en el que lo obligatorio, de acuerdo a la mejorada situación económica, era que así fuera y estuviesen todos. Además, cabe recordar que, por ejemplo, Ángel Ortiz será también una nueva ficha en el combinado verdiblanco.
Sólo 18 inscritos en LaLiga este jueves
Para que todos estén inscritos durante los próximos días, la clave es una: que las salidas se vayan acelerando durante lo que queda de semana y el inicio de la siguiente. En este caso, a la ya conocida de Borja Iglesias deberían sumarse algunas como las de Fran Vieites, Romain Perraud, Iker Losada o, incluso, alguna más complicada como la del Chimy Ávila.
A día de hoy, los jugadores que están inscritos en la web oficial del estamento oficial son los siguientes:
- Vieites, Adrián, Álvaro Valles (3).
- Bellerín, Perraud, Llorente, Bartra y Natan (5).
- Lo Celso, Fornals, Isco, Altimira, Roca y Rodrigo Riquelme (6).
- Aitor Ruibal, Bakambu, Chimy y Ez Abde (4).
En total, 18 futbolistas. Quedan, por tanto, por añadir los fichajes y algunos de la primera plantilla: Pau López, Ángel Ortiz, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Deossa, Cucho Hernández, Junior Firpo, Gonzalo Petit (para salir cedido), Iker Losada (para salir) y Borja Iglesias (para salir).
También te puede interesar
Lo último