El Betis, a un paso de cerrar la salida de Borja Iglesias

A lo largo de este jueves 8 de agosto se espera que el Real Betis Balompié y el Celta de Vigo cierren de forma definitiva el traspaso de Borja Iglesias al conjunto celeste. Han sido varios meses de tira y afloja en las negociaciones, con un equipo bético que se mantenía firme en el mínimo de la amortización restante (4,5 millones de euros) y los de Giráldez que, al principio, no querían ni pagar un traspaso. Con el tiempo, y la idea clara en el de Santiago de solamente querer jugar para el combinado gallego, las pretensiones bajaron en Heliópolis mientras que en Vigo asumieron que iban a tener que pagar algo para poder sacarlo de Heliópolis.

Finalmente, el acuerdo debe cerrarse de forma definitiva durante este jueves, ya que quedan flecos mínimos en una operación que debería hacerse oficial en las próximas jornadas. Se cierra así una etapa con irregularidades futbolísticas y también a nivel de contexto, donde con algunos sectores de la afición no terminó de la mejor forma. Eso sí, se puede decir con información en la mano que el delantero ha salido con un comportamiento inmejorable en esta última pretemporada y una relación muy buena con compañeros y cuerpo técnico.

Borja Iglesias, en un encuentro con el Celta de Vigo. / E.P.

Una cantidad que permite al Betis seguir funcionando

Era muy importante para el conjunto verdiblanco poder liberarse del lastre económico para el límite salarial y la planificación que suponía la parte de Borja Iglesias. Finamente, la ecuación se va a resolver con el pago de unos 2-2,5 millones de euros por el pase del gallego, que evitará así que el Betis tenga que pagarle más salario.

Además, se van a producir una serie de pagos atrasados entre jugador y entidad, por lo que todo quedará solucionado de la mejor forma posible, como anteriormente se comentaba. Finalmente, desde Vigo apuntan a que el 'Panda' firmará un contrato de unos tres años y que supondrá un coste total entre salario y traspaso de unos 8-9 millones de euros en los años de contrato.