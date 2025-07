Junior Firpo: "Llego en mi mejor momento al Betis"

En la primera hora de la tarde de este martes ha tenido lugar en la zona lounge de la ciudad deportiva Luis del Sol la presentación de Junior Firpo como nuevo futbolista del Real Betis Balompié hasta junio de 2028. Ha sido un acto muy emotivo después de que el hispano-dominicano haya regresado a casa después de seis años en otros equipos.

Palabras de emoción y un video con mensajes de familiares y amigos mediante, se puso a disposición de los medios para las preguntas pertinentes donde repasó todo lo que fue todo el proceso de su vuelta y lo que espera de su nueva etapa como bético. "Toda mi familia y amigos saben lo que yo esperaba que llegase este día", comentó.

El tiempo que ha estado fuera y cómo lo ha vivido

"Bueno. Hace unos años creo que fue en el de mi llegada a Leeds dije unas declaraciones que para mí sería lo más grande ganar un título con el Betis. No quiero ponerme una presión añadida. Hoy en día el Betis es un club que lleva varios años entrando en Europa y para eso vengo yo. Dar el máximo de mí y devolver el cariño de la gente en el campo".

La vuelta al Villamarín

"Por desgracia vuelvo, pero hasta dentro de unos años no al Villamarín. Trabajando con la máxima ilusión y cuando ello se produzca dar lo mejor de mi. Estuve contra el Valencia y en el himno ya se me ponían los vellos de punta".

¿Qué tiene el Betis y por qué queréis volver?

"En mi caso... Te lo explico rápido. Llegué con 17 años y muy rápido fui a ver al primer equipo. Fui a Calle Tajo a estar con mis amigos y me sorprendió mucho la gente. Luego vino el debut y jugar Europa. En mi caso ha sido el cariño, en todas las fases del club, desde dentro, desde fuera... Eso ha sido".

Objetivos personales en el Betis

"Como ha dicho Manu anteriormente, el Junior que llega hoy no es el mismo que se fue. Físicamente vengo con una confianza muy buena, no quiero marcarme retos ni presión, pero simplemente intentar mantenerme lo más sano posible y jugar todos los partidos posibles. Desde el corazón y entregandolo todo. Tengo 28 años, he pasado un proceso de años complicados, luego mucha felicidad, y todo eso me ha curtido como futbolista. Viene un Junior muy maduro y que sabe qué hacer en cada situación".

Ex compañeros que están en el club y Pellegrini

"Obviamente te hacen las cosas mucho más fáciles el hecho de conocer a tantos compañeros. Me lo han puesto muy fácil en una vuelta a casa fácil y completa. Respecto a Pellegrini, mucha admiración por él. Respeto y gracias por haber hecho cosas muy grandes por el club. Hoy hemos tenido una primera toma de contacto rápida, y con muchas ganas de ponerme al trabajo con él".

La vuelta de Dani Ceballos

"A Dani sí lo conozco. Estuvimos juntos en el juvenil. En el Europeo Sub-21. No forma parte en el Betis todavía a día de hoy y como pertenece al Madrid no tengo ningún mensaje que decirle".

El apartado físico

"El fútbol cambia constantemente. Ahora los laterales juegan por dentro, antes muy por banda. Ahora es más físico que antes. Tener jugadores con esa capacidad física y que puedan jugar muchos partidos es lo que te hace mantenerte vivo en las tres competiciones. Ayuda mucho".