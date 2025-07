Rodrigo Riquelme y el mensaje de Isco tras firmar por el Betis: "Esto es una familia"

Rodrigo Riquelme ha sido presentado este lunes por la tarde como nuevo jugador del Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El futbolista madrileño, muy emocionado, ha expresado su satisfacción por firmar por el club verdiblanco y la gran acogida que ha tenido en el vestuario, desvelando que recibió un mensaje de Isco tras consumarse su fichaje.

"Con Isco tengo una relación, en el poco tiempo que llevamos, especial. Me escribió cuando ya todo estaba cerrado y para mí fue un gesto... Estamos hablando de Isco, me quedo con ese gesto. A mí me hizo sentir que de verdad los compañeros querían que yo estuviera aquí. Me ha bastado menos de una semana para darme cuenta de que esto es una familia. Agradecerle ese gesto. Eso fue clave para yo soltarme y llegar con más confianza a un vestuario nuevo para mí", ha manifestado Rodrigo Riquelme, que también ha tratado las siguientes cuestiones.

¿Qué te ha atraído del Betis?

"Desde el primer momento de aquella conversación ya hace un par de temporadas (con Manu Fajardo) sabía que el Betis tenía el deseo de que estuviera aquí. El hecho de que te quieran en un sitio fue clave. En el momento en el que nos ponemos en contacto para decirles que quería venir aquí, en todo momento me demostraron que querían que estuviese aquí. Y, después, la afición del Betis. Cada vez que he venido aquí te emociona ver cómo sienten cada minuto de juego, cada balón... Es de las cosas que más me ha llamado la atención desde que llegué a Primera División".

Recuperar la mejor versión

"No tuve en ningún momento dudas de que quería estar aquí. Es el club en el que creo que mejor voy a desempeñar mi trabajo. Ahora, me toca devolver toda la confianza que han puesto en mí. Estoy convencido de que va a salir todo genial".

¿Qué ha aprendido con el Cholo?

"Todos sabemos la exigencia del Cholo. Es un entrenador que en cada entrenamiento pide que des el máximo. Lo tengo interiorizado. Estos dos años me han servido para crecer y madurar para darme cuenta de lo que realmente el fútbol. Ahora, a aprender también aquí de Pellegrini, que es un entrenador top".

¿Aspirar a jugar la Champions?

"Yo lo que veo es que el club está creciendo de una manera increíble y rápido. Vengo para tratar de ayudar a conseguir los objetivos que nos planteemos. Todos somos ambiciosos. Vamos a dar todo lo que esté dentro de nosotros para conseguir lo máximo. Sin volvernos locos, pero con una ambición máxima".

¿El dorsal 17?

"Es cierto que estoy entrenándome con ese número, pero todavía no me he decidido. Sé lo que significa y la magnitud de ese número dentro del Betis. Sea el número que sea, lo llevaré con orgullo y responsabilidad".

Objetivo individual

"Lo primero es devolver esa confianza que desde un primer momento han puesto en mí mis compañeros y el club en mí. Soy agradecido. A nivel personal ése es el objetivo. Luego, voy a estar aquí a gusto por la calidad humana que hay dentro del club. Vamos a ir paso a paso".

¿Presión por ser un gran fichaje?

"No, presión, no. Es un orgullo. El hecho de que la gente esté ilusionada con tu llegada a un sitio significa que esperan cosas de ti. Que estén tranquilos, que voy a devolver con creces esas expectativas que tienen puestas en mí".