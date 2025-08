Betis: De la rebeldía de Mateo Joseph a la espera de Antony

El inicio liguero está ya a la vuelta de la esquina, pero el mercado de fichajes se extenderá dos semanas más hasta el 1 de septiembre, por lo que queda tiempo, especialmente en ese esprint final de días, para que se produzcan movimientos en el Betis, con varios frentes abiertos todavía.

Uno de ellos es de la delantera, una posición cubierta con Cucho Hernández y Bakambu más la incorporación del joven Gonzalo Petit, que saldrá cedido. Pero la figura de Mateo Joseph se vinculó fuertemente al conjunto verdiblanco y el atacante internacional sub 21 sigue con su pulso al Leeds United, declarándose en rebeldía sin jugar ni entrenarse para presionar a su club para poder salir.

El enfado en el conjunto inglés, sin embargo es mayúsculo, según se desprende de las palabras de su entrenador, Daniel Farke, tras el amistoso que disputó su equipo ante el Villarreal y que el futbolista vio desde la grada. “Nada ha cambiado. Ninguno de los dos (el otro es Patrick Bamford) está en mis planes ahora mismo, pero no puedo predecir ningún traspaso antes del cierre del mercado”, apuntó el técnico, que se refirió a la situación de Mateo Joseph en concreto: “No hay avances ni tampoco él ha cambiado de opinión. Ya hablamos de la situación antes de la concentración en Alemania, hablamos sobre su decisión. Nos dijo que no se sentía preparado para entrenarse con nosotros ni para viajar luego a Estocolmo”.

Y en esa línea se mantiene el futbolista: “Sigue sin estar preparado para jugar los partidos de pretemporada y no podemos permitirnos tenerlo en el grupo. Necesito que el grupo está ilusionado, concentrado y preparado para volver a la Premier League. No podemos permitirnos tener a alguien que quizás esté distraído o que no esté totalmente comprometido. Ahora mismo no está en mis planes”, aseguró Farke.

El Betis tendría ya un acuerdo con Mateo Joseph, pero el precio por el que pretende fichar al jugador está muy por debajo de la tasación del Leeds, por lo que no hay acuerdo y por el ello el jugador ha tomado esta medida de presión. Es una situación parecida a la de Borja Iglesias, que quiere irse al Celta y el club vigués lo quiere, pero sigue entrenándose con profesionalidad pese a la falta de oportunidades.

Antony, espera paciente

Otro de los jugadores cuya situación sigue de cerca el Betis es Antony. Con el paso de los días se ha enfriado algo la negociación, ya que los verdiblancos no se acercan a las pretensiones del Manchester United, que apura el mercado para venderlo a un precio que le permita recuperar algo de los 95 millones gastados en su día. No es el único en esa tesitura en los Red Devils, que tiene que sacar de la plantilla a Jadon Sancho y Garnacho también.

El brasileño sigue entrenándose mientras el Betis espera que el tiempo corra a su favor. Ha surgido la opción del Al-Nassr, pero con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina Antony, que ya fue citado por Carlo Ancelotti en la última convocatoria con la Canarinha por su buena temporada con el Betis, no quiere jugar en una liga menor para salir del foco del seleccionador.

"Creo que simplemente debemos seguir los mercados", dijo Rúben Amorim, técnico del United, que añadió sobre los futbolistas que deben salir del club: "Así que el mercado está abierto. Hay jugadores que claramente demuestran que no quieren estar aquí y eso es normal. No son malos y yo estoy bien. No soy malo y ellos están bien. Es una situación sencilla: quieren nuevos retos. Así que intentaremos aprovechar este espacio para preparar al equipo que creo que estará aquí", explicó el entrenador, que espera tener una plantilla más corta al no competir esta año en Europa por segunda vez en 35 años: "Estoy muy contento con el equipo. Sin competiciones europeas, quiero una plantilla pequeña para que todos se sientan importantes. Si cuentas con muchos jugadores, tienes una semana para prepararte y muchos estarán fuera y luego en el entrenamiento se sentirán frustrados y entonces la calidad del trabajo bajará", argumentó.