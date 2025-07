Dani Ceballos, dispuesto a adaptarse económicamente al Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié sigue inmerso en la reconstrucción de su plantilla para la temporada 2025/26 en la que va a disputar de nuevo UEFA Europa League. En esa reconstrucción, uno de los puntos clave es el del centro del campo. La salida de Johnny Cardoso y la de William Carvalho van a dejar un importante hueco, sobre todo para Pellegrini, que siempre ha sido muy del portugués. Para sustituirlo, como todos los veranos, ha aparecido el nombre de Dani Ceballos. El utrerano está de regreso en casa para disfrutar de unos días de vacaciones antes de volver a los entrenamientos con el Real Madrid y ahí, conocer un mensaje definitivo de Xabi Alonso sobre su futuro.

Pero siempre ha sido el deseo de la dirección deportiva verdiblanca para complementar el centro del campo en un proyecto que debe aspirar a entrar en Champions League, la única espina de Pellegrini en el Betis. En este sentido hay dos problemas para su incorporación que ya se vienen comentando: cuadrar su ficha, y el precio del traspaso. Tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, Ceballos estaría dispuesto a hacer un esfuerzo importante, reduciendo su ficha prácticamente a la mitad, para poder cuadrar en el organigrama salarial del combinado de Heliópolis.

Ceballos controla la pelota. / Juan Carlos Muñoz

El traspaso, el principal problema

Con uno de los problemas solucionados como es el del salario (eso sí, teniendo que abrir algo más de espacio el Betis, ya que con la salida de William Carvalho no bastaría) aparece el tema del traspaso. En el Betis ya han dejado claro que no van a pagar una cuantía elevada, y de hecho se emite desde Heliópolis que tendría que presionar para salir prácticamente regalado del Bernabéu. Algo que, de momento, no está en los planes de Ceballos, que quiere jugar en el Betis pero que no quiere salir mal del conjunto blanco con ningún tipo de presión.

Aquí, por tanto, cobraría mucha importancia lo que le digan al futbolista a su regreso de vacaciones, ya que se emite desde la capital que Xabi Alonso no cuenta con él, pero en su entorno no han recibido comunicación alguna al respecto. Si se confirma eso, quizá el conjunto blanco estaría abierto a una negociación a la baja, pero al fin y al cabo negociación, que a día de hoy se puede decir que es un concepto que debe aparecer sí o sí para el retorno al Benito Villamarín (por el momento, La Cartuja).

Un gesto esperado

En la mañana de este lunes el futbolista habló con los medios en una pequeña intervención a su llegada a Santa Justa, donde sorprendió abriendo la puerta públicamente en lo que era un gesto bastante esperado en clave Betis.

"Bueno, esta semana es importante para mí, ya hablaremos del futuro después de esta semana. El Betis es mi casa, y siempre será mi casa. Ojalá que siempre tenga la puerta abierta. No ha habido reuniones todavía y estamos abiertos a todo", comentó.