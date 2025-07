Dani Ceballos habla de su futuro y deja la puerta abierta al Betis

SEVILLA/El mercado del Real Betis Balompié tiene preparada una nueva historia entre Dani Ceballos y el conjunto verdiblanco. El futbolista utrerano ha sido captado por los compañeros de los medios de comunicación a su llegada a Santa Justa: "Sí, vengo de vacaciones, tras una temporada larga. Está todo bien". Cuando le preguntaban si tenía ganas de seguir en el Real Madrid, esto contestaba: "Bueno, esta semana es importante para mi, ya hablaremos del futuro después de esta semana". "El Betis es mi casa, y siempre será mi casa. Ojalá que siempre tenga la puerta abierta. No ha habido reuniones todavía y estamos abierto a todo", terminaba comentando. Todo, en unas imágenes captadas por los compañeros de Zona Mixta, El Chiringuito y ESTADIO Deportivo.

La información que maneja Diario de Sevilla sobre la situación es que todavía no se ha producido ningún tipo de contacto entre las partes, como bien se viene informando y mismamente comentaba el protagonista. Eso sí, también es un secreto a voces que es el favorito de la dirección deportiva verdiblanca para sustituir a William Carvalho. Al centrocampista del Real Madrid aún no le han comunicado absolutamente nada sobre su futuro, pero se espera que en el regreso de las vacaciones pueda haber novedades al respecto. Ahora, como han captado los compañeros, está de vuelta en Utrera para disfrutar de unos días libres junto a su familia. Como también ha podido conocer este periódico, el salario no sería ningún tipo de problema si los clubes llegan a un acuerdo, como tampoco lo fue el curso pasado cuando el futbolista llegó a un acuerdo con la dirección deportiva verdiblanca.

Un movimiento que esperaban en el Betis

Estas fueron las últimas palabras de Ángel Haro sobre el tema: "Dani tuvo un momento que fue el adecuado para venir. Ahora no estamos en disposición de afrontar un traspaso de ninguna magnitud. Es muy hipotético. Es complicado. Es complejo. Renovó con el Madrid y creo que él quiere sentirse jugador del Real Madrid", expresó. Unas palabras que dejan margen a la interpretación, con una dirección clara. Si quiere sentirse jugador del Betis, y serlo, de paso, debe manifestarlo.

Con las declaraciones de Dani Ceballos en la tarde de este lunes, todo queda pendiente a la resolución de sus vacaciones y el acercamiento que tenga con el Real Madrid.