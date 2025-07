Ángel Haro y el fichaje de Dani Ceballos por el Betis: "Creo que quiere sentirse jugador del Madrid"

SEVILLA/Primeros coletazos del mercado de fichajes con el inicio de este mes de julio (de forma oficial) y ya ha intervenido por primera vez Ángel Haro después de la presentación de Álvaro Valles el pasado viernes. El presidente del Real Betis Balompié ha afrontado una entrevista con los compañeros de Cadena COPE en las que ha tratado algunos aspectos importantes como los abonados y La Cartuja, las operaciones de Cardoso y Riquelme y, como no podía ser de otra forma, el rumor de Dani Ceballos un verano más. "Dani tuvo un momento que fue el adecuado para venir. Ahora no estamos en disposición de afrontar un traspaso de ninguna magnitud. Es muy hipotético. Es complicado. Es complejo. Renovó con el Madrid y creo que él quiere sentirse jugador del Real Madrid", expresó.

Unas palabras en las que deja claro, por un lado, que el futbolista utrerano no es una opción en la que se esté trabajando ahora mismo en el conjunto de La Palmera, pero también con sus palabras deja entrever que uno de los motivos por los que no se da es porque él quiere sentirse jugador del Real Madrid. Ya lo comentó Diario de Sevilla cuando saltó el rumor hace unos días, no hay nada ahora mismo, pero si Dani Ceballos se manifiesta de forma notoria y comunica al Madrid que quiere jugar en el Betis, el final de mercado estará dedicado a hacer un esfuerzo por el de Utrera.

Ceballos controla la pelota. / Juan Carlos Muñoz

El posible fichaje de Antony

"Trabajamos en esa vía. No va a ser sencillo. Pagaron mucho por él. Le quedan dos años. Estamos hablando con él. Tiene que bajarse el sueldo para venir, porque tenemos nuestro rigor económico. No podemos volvernos locos. Estamos trabajando en esa vía. A él le encanta el Betis, pero también mira por sus intereses", comentaba sobre la situación con el futbolista brasileño en estos momentos.

Habló también de operaciones que están en marcha como las de Cardoso, Riquelme y Junior Firpo: "No están cerradas totalmente. Jesús será cuestión de horas y con Johnny se está hablando con el Atlético de Madrid. Va bien y seguro que la semana que viene habrá apretón de manos. Con Rodri estamos muy cerca… son operaciones que están separadas. Creo que las dos se van a concretar en no más de una semana. Rodrigo puede estar en esa banda. Puede jugar ahí con Abde y vamos a tener bandas bastante buenas. Junior está muy cerca de llegar a un acuerdo".

Borja Iglesias celebra uno de los goles anotados esta temporada con el Celta. / Juanjo Martín / Efe

Borja Iglesias, Pablo García y La Cartuja

"Un central tendrá que venir; lateral, si hay salidas; y mediocentro, si llega alguien por Johnny. El '9' depende de salidas. Borja está de vuelta, y si Borja sigue… Borja no se va a ir gratis. Si no, estará aquí su año. Es un buen delantero y no vamos a regalar jugadores. Tendrá que convencer al entrenador, pero gratis no van a salir", comentaba en torno a la situación de mercado. "Pablo es buen futbolista, pero tenemos que tener cuidado con el “azúcar”, que en el Betis es muy habitual. Está en un periodo formativo. Hay que cuidarlo. No hay que dar mucha azúcar. Que llegue donde tenga que llegar", decía sobre la joya de la cantera.

"Vamos a tener lanzaderas, ya se han habilitado. Los parkings se están redireccionando. El 55% de los béticos son de fuera. Todos vamos a necesitar un aprendizaje al principio.Vamos a tener 4.500 abonados más; ya con eso pagamos el alquiler. La zona VIP duplica lo que teníamos… tenemos el 70% ya vendido. Tenemos casi a 20.000 béticos en cola para sacarse el carné", afirmaba sobre el desplazamiento a La Cartuja.

Por último, como viene contando este diario, ha afirmado que se está tratando la renovación de Pellegrini y que habrá contactos tras las vacaciones: "Nos reuniremos la semana que viene. Es cierto que en vacaciones no es idóneo hablar de esto, pero la semana que viene nos reuniremos".