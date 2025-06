Haro, sobre la renovación de Pellegrini en el Betis: "Ha habido algún contacto"

Sevilla/Cuando se presenta a un futbolista en esta época veraniega casi es más interesante lo que hablan el presidente, en este caso Ángel Haro, sobre otros asuntos o el director deportivo, Manu Fajardo, que otra cosa, porque lo que más se demanda ahora es información sobre la plantilla.

Durante la presentación de Álvaro Valles habló el máximo dirigente verdiblanco, quien confirmó que hay negociaciones abiertas para tratar la renovación de Manuel Pellegrini, cuyo contrato cumple el próximo año, en 2026, y no le faltan pretendientes, pero Haro indicó que "con Manuel y su cuerpo técnico ha habido algún contacto, pero las vaciones no ayudan". "Tiene contrato en vigor. Estamos contentos con su trabaajo. Tiene contrato en vigor y seguiremos hablando", explicó el dirigente bético.

El presidente también hizo valoración del pasado curso, aunque incidió que el objetivo ahora "es tener una plantilla competitiva para estar lo más arriba posible en la liga y en Europa". "Es parte del camino, para ganar títulos hay que llegar primero a las finales. El equipo se quedó con ganas de lograrlo y esa ambición es ilusionante", manifestó Haro.

El máximo rector verdiblanco afirmó que con las últimas operaciones "ya hay un resultado positivo y no hay necesidad de vender antes del 30 de junio". "Será un año en el que nos encontraremos en una situación más plácida. Vamos mejorando nuestra situación económica sin debilitar el equipo en los dos últimos años. No estamos dando pérdidas, lo que no es fácil en el mundo del fútbol", aseguró.