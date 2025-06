Haro habla de la Cartuja y avisa de los problemas de desplazamiento

Sevilla/El Betis se muda las dos próximas temporadas a La Cartuja por las obras del Benito Villamarín. El conjunto verdiblanco ha pedido empezar LaLiga a domicilio, ya que hay que adecuar la nueva instalación y que el nuevo césped plantado agarre bien, pero el presidente heliopolitano, Ángel Haro, asumió que habrá problemas en el desplazamiento, pese a que se trabaja para que los accesos sean los mejores posibles.

"Estamos trabajando en la acitvacion de un apeadero que hay en la zona que se va a mejorar y en el adecuamiento de los accesos, pero tenemos que hacer mucho más. Escalonar un poco las salidas, por ejemplo, porque si todos llegamos y salimos a la vez..., y estamos trabajando en una manera de activar una fan zone, porque en los alrededores no hay muchas cosas", explicó el dirigente bético, que incidió en la idea de estar dos campañas lejos del Benito Villamarín: "la idea es jugar fuera las primeras jornadas, no sabemos cuántas. Buscamos que eso sea algo de dos años, pero tenemos que ser cautos hasta que no tengamos las ofertas defitivas. Esperamos que en 20 ó 25 días empeice las obras. Ahora estamos haciendo los trabajos del desmontaje de las instalaciones. A finales de mes esperamos que empiece la demolición, mientras que seguimos con el proceso urbanísitico para tener en breve licitación de la obra", explicó.

Cordón y Medina Cantalejo

El presidente bético también se refirió a dos nombres propios del fúbol. De un lado, Antonio Cordón, ex director deportivo bético que ahora es el responsable de esa parcela en Nervión y al que, lógicamente, no le deseó suerte. "No me ha sorpendido mucho. Los comentarios son como son. Me llegó algún comentario de un elefante en un taburete... No es mi guerra. No podemos estar pendientes de lo que diga alguien que ya no trabaja con nosotros. Y como se comprenderá, no puedo desearle suerte", dijo.

Sobre la reforma del arbitraje y la destitución de Medina Cantalejo, ex jefe ya de los colegiados, indicó: "Me enteré ayer de la destitución. En el periodo de Luis (Madina Cantalejo) al frente al Betis se lo ha escuchado, ha habido un diálogo sincero y siempre tuvimos la posibilidad de exprear lo que pensábamos. El contexto que le tocó a Luis ha sido el más complejo en el mundo del arbitraje, así que sólo puedo desearle que le vaya bien. Hay cosas que no fucionan bien, claro, pero también hay que arropar al arbitraje porque son momentos complejos".