Álvaro Valles: "El sueño de todo bético es triunfar en su casa"

Sevilla/Después de un año en blanco, Álvaro Valles por fin pudo hablar como jugador del Betis. El club lo intentó ya el año pasado, el jugador expresó su deseo y eso le costó una temporada en la grada. Después de una larga espera y meses muy duros, el sevillano fue presentado de forma oficial, tras una “espera muy larga”.

“Estoy deseando de jugar el primer partido del curso. Tenía claro, desde el primer momento que escuché el interés, que quería volver a casa. Y así ha sido", apuntó al inicio de su intervención, con una sonrisa con la que hablaba por sí mismo. "El sueño de todo bético es triunfar en su casa. Un día me fui siendo un niño con la ilusión de llegar al fútbol profesional y volver. En el momento que supe de esa oportunidad, no me importaba esperar un año para volver a mi casa", dijo el de La Rinconada, consciente de que regresa a un “Betis diferente” al que había cuando se fue: “Estamos donde nos merecíamos hace mucho tiempo. Hay que trabajar para seguir manteniéndonos", indicó.

"Me fui siendo un niño, con mucho que aprender, y vuelvo siendo un hombre, padre de familia, con personalidad y con la ilusión de hacer grandes cosas en mi casa", resumió el futbolista sobre cómo ha cambiado. Y es que su familia fue un gran apoyo para superar difíciles momentos como los que pasó la pasada campaña: “El momento más duro fue saber que tenía que dejar de ejercer mi profesión durante un año. Me he entrenado como cada año, pero cuando te quitan la posibilidad de competir es muy duro", indicó el protagonista.

En la portería bética podría todavía haber más fichajes, algo que se toma “bien”, ya que Valles sólo piensa en entrenar con sus compañeros. “Si el club decide reforzar la portería, pues encantado y bienvenido sea. Ahora mismo hay dos magníficos dos porteros, tenemos que respetarlos, deseando verlos a ellos también, porque la competitividad hace mejor al futbolista", dijo el guardameta, que vio con “mucha tensión” la final de la Conference League: “Fue una lástima la derrota, pero creo que, más pronto que tarde, llegará esta recompensa. Llevo entrenándome durante todo el año para llegar en la mejor manera a la pretemporada".

Finalmente, Valles se refirió a Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, quien le cerró la puerta de salida la pasada campaña y lo envió a la grada: "Quería venir al Betis sí o sí, hace un año o ahora, y él tenía otro pensamiento. Los respeto, pero no los comparto, y así fue. Ellos tenían que cumplir, yo también y así ha sucedido", dijo de forma hermética antes de referirse al objetivo que se marca esta temporada: “Mi principal objetivo es llegar el día 9 de julio lo mejor posible, coger el ritmo de competición y demostrar el nivel que he mostrado anteriormente".