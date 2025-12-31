¿Cuáles son los horarios de Tussam y Metro de Sevilla para esta Nochevieja?

Superada la Nochebuena, el Fin de Año se erige como el próximo gran acontecimiento de estas fiestas. Frente a los más tradicionales que pasarán la Nochevieja en casa, entre los sevillanos hay quien optará por cenar en un restaurante, tomarse las uvas en Plaza Nueva o asistir a los clásicos cotillones y fiestas. Todas estas celebraciones supondrán un incremento de la movilidad, del tráfico y de la demanda de transporte público que tanto Tussam como Metro de Sevilla tratarán de satisfacer con servicios y horarios especiales.

De esta forma, el próximo miércoles 31 de diciembre, los servicios de Tussam finalizarán el servicio diurno en torno a las 22:00 horas, con últimas salidas desde ambas cabeceras entre las 21:00 y 21:30 horas. Respecto a las líneas nocturnas, adelantan su primera salida desde el Prado de San Sebastián a las 22:00 horas, siendo la última salida desde este punto a las 5:00 desde el interior de la estación de autobuses. El jueves 1, día de Año Nuevo, el servicio comenzarán a operar a las 9:00 horas.

Por su parte, esta Nochevieja los trenes de Metro de Sevilla realizarán su última salida desde las estaciones de cabecera a las 21:12 horas, desde donde irán recogiendo a los usuarios del resto de las estaciones. A la 1:00 de la madrugada se reanudará el servicio, que operará de manera ininterrumpida hasta las 23:00 horas del jueves 1 de enero.

¿Qué líneas de Tussam se verán limitadas por obras y aglomeraciones?

Tussam reforzará su servicio con motivo de las fiestas navideñas hasta el próximo 7 de enero. Así, los viernes el servicio contará con entre 28 y 45 vehículos adicionales, fundamentalmente en horario de tarde. Los sábados el refuerzo será de 23 vehículos por la mañana y 52 por la tarde, con 73 servicios adicionales que suponen 60.000 plazas más que un sábado normal. Mientras, los domingos el refuerzo será de 25 vehículos por la mañana y 38 en horario de tarde, con 67 servicios más y un incremento de 45.000 plazas. En días laborables, operarán 60 autobuses adicionales en horario de tarde.

Los refuerzos se destinarán principalmente a las líneas radiales, y en mayor número a las líneas y horarios de máxima demanda, hasta doblar el servicio en algunos casos. Esta mejora del servicio tiene el objetivo de acercar a los ciudadanos de los distintos barrios a las zonas céntricas de la ciudad, donde se concentra buena parte de la oferta de ocio y de compras propias de estas fechas.

Por otro lado, las líneas 13 y 14 estarán limitadas en Alameda de Hércules de 18:00 a 22:30 horas aproximadamente debido a las aglomeraciones de público previstas en el entorno de la Plaza del Duque. Las líneas 27 y 32 mantienen sus paradas terminales en Ponce de León y Metrocentro (T1) en Archivo de Indias, como consecuencia de las obras en el centro de la ciudad. El tranvía se limitará en Puerta de Jerez cuando la presencia de público en la Avenida de la Constitución así lo requiera, de acuerdo con lo establecido en el plan de movilidad del Ayuntamiento para estas navidades.