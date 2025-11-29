El alcalde de Sevilla le pide "muchas líneas de Metro" a Juanma Moreno como Rey Baltasar: "Nos hacen mucha falta"

La proclamación de los Reyes Magos de la Cabalgata de Sevilla, que se celebró este viernes, dio pie a una curiosa y llamativa escena entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde, José Luis Sanz. La clausura del acto corrió a cargo del máximo responsable municipal y aprovechó la ocasión, su "momento de gloria", para escribir en vivo y en directo su carta a los monarcas. Y claro, cuando fue el turno de Baltasar, la expectación fue inevitable. No defraudó el primer edil, que tras un primer deseo más institucional que otra cosa expresó otro más con el que seguramente coincide el 99,9% de los sevillanos: "Muchas líneas de Metro", le pidió entre aplausos del respetable y sonrisas de su jefe en el PP andaluz.

El primer regalo que el alcalde le solicitó a Moreno fue "que Sevilla siga siendo impulsada por esa locomotora que es Andalucía", en sintonía absoluta con esa metáfora que tanto utiliza el presidente autonómico cada vez que quiere ensalzar los logros de su Gobierno. El segundo, precedido por un murmullo en la sala del teatro de Capitanía, ya se salió de la línea institucional: "Líneas de Metro, muchas líneas de Metro, que nos hacen mucha falta". Dicho lo cual concluyó su discurso, se dio un fuerte abrazo con Moreno y regresó a su sitio en la mesa presidencial.

Antes, el alcalde también había formulado los regalos que quiere de Melchor y Gaspar. Al empresario Iván Bohórquez Domecq, que encarnará al primero, le pidió "que la inversión privada llegue a todos los rincones de Sevilla". Y a Juan Ignacio Zafra, director territorial de Caixabank en Andalucía, le solicitó "financiación para los proyectos fundamentales" de la ciudad, relativos a "infraestructuras, movilidad, transformación de los barrios...".

Sanz prologó la triple carta con un guiño al tono festivo y amable del evento. "Este año me voy a aprovechar, es mi momento de gloria", bromeó.

Antes de todo eso, como también era inevitable, el dirigente cuajó un discurso más académico que abrió felicitando al presidente del Ateneo, Emilio Boja, “por el enorme trabajo que realiza durante todo el año para que cada 5 de enero Sevilla tenga la mejor Cabalgata del mundo y viva el día más bonito del año”. Y ya de paso resaltó el papel del Ateneo en la historia de la ciudad: “Desde este Ayuntamiento mantenemos un compromiso sin fisuras con el Ateneo”, aseguró.

Después, Sanz trasladó su "enhorabuena y gratitud" a los tres Reyes Magos: "No es sólo un honor, es una responsabilidad que implica ilusión, compromiso y la certeza de que dejaréis una huella imborrable en miles de niños”, dijo.