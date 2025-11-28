Sevilla corona a sus Reyes Magos: del pregonero "monorreno" a Juanma I de Andalucía

Los Reyes Magos ya van camino de Sevilla. El Ateneo entregó este viernes las coronas a Melchor, Gaspar y Baltasar en el acto de proclamación como monarcas de la ilusión de quienes el resto del año responden a los nombres de Iván Bohórquez Domecq, Juan Ignacio Zafra y Juanma Moreno. Fue en Capitanía, en tierra militar por tanto. Allí, el pregonero Manu Sánchez se atrevió a soñar desde su “andalucismo confeso” con que un presidente de la Junta iba a ser coronado monarca: “Que Andalucía tenga su propio rey...”, deslizó. Y el guante fue recogido: “No suena mal eso de Juanma I de Andalucía”, replicó Baltasar.

El teatro central de la magna sede del Cuartel General de la Fuerza Terrestre se llenó para la tradicional proclamación de todos quienes conformarán el Cortejo Real en 2026, precedidos por el cartelista, Fernando Vaquero, y el pregonero. A su lado se sentaron el Heraldo Real, Sergio García Real; la Diosa Palas Atenea, Clara García Ochoa; el Mago de la Fantasía, Manuel Ruiz Rojas; y el Gran Visir, Salvador Fernández Salas. En el otro extremo, la Estrella de la Ilusión, Claudia Herrero Ruiz-Mateos; y los Reyes. Y entre unos y otros, el presidente del Ateneo, Emilio Boja; el director de la Cabalgata, Manuel Sáinz; el teniente general de las Fuerzas Terrestres, Carlos Melero; y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Manu Sánchez, que el año pasado no pudo ejercer porque estaba “en la cama de un hospital de la sanidad pública”, fue el gran propulsor del acto. Además de contabilizar todos los puntos que le pusieron mientras le salvaban la vida, resaltó que por el camino perdió un riñón. “Soy monorreno, que suena muy navideño”, bromeó. También defendió al cartelista de las críticas que recibió por esa camiseta del Betis: “Hay quien habla de inteligencia artificial, pero lo tuyo es talento real. Y no se habla de carajotes artificiales porque de los de verdad ya vamos sobrados”, dijo el humorista, que cerró su discurso con el ensoñamiento de un reino andalucista en pleno siglo XXI: “No sé si Blas Infante se atrevió a tanto. De aquí no nos bajamos”, proclamó entre la algarabía del auditorio.

El rey Moreno, Baltasar, no desaprovechó la ocasión. “Nunca me había coronado, pero no suena mal eso de Juanma I de Andalucía”, contestó el presidente de la Junta, que se declaró “emocionado” por el “inmenso honor” que le concede el Ateneo. “Me llena de orgullo y satisfacción”, dijo, quién sabe si en otro guiño. “Nos gustaría traer los regalos que se merecen los andaluces y los sevillanos. No es fácil”, adelantó también.

Iván Bohórquez, vicepresidente de Smartener y también conocido como Melchor, tampoco cabía en sí de ilusión. “Espero estar a la altura”, deseó. “Mis cartas siempre fueron dirigidas a Melchor. Hoy le pido que me inspire en la visita a los niños del hospital”, confesó también.

Juan Ignacio Zafra, director territorial de Caixabank Andalucía en sus horas laborales y Gaspar de aquí al 5 de enero, hizo otro anuncio muy especial para él: en su carroza irán los niños acogidos al programa de Caixa por la Infancia. “Que no falte la magia y que nunca falte la ilusión”, pidió.

El acto fue cerrado por el alcalde. “Este año me voy a aprovechar, es mi momento de gloria, afirmó Sanz antes de revelar su carta: “A Melchor le pido que la inversión privada llegue a todos los rincones de Sevilla. AGaspar, financiación para los proyectos fundamentales. Y a Baltasar [murmullo de expectación en la sala], líneas de Metro, muchas líneas de Metro, que nos hacen mucha falta”. A ver si se ha portado bien y le traen todo...