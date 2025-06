Xabi Alonso espanta los rumores sobre Dani Ceballos y el Betis estará atento

SEVILLA/No podía ser de otra forma. Cuando ya se han producido movimientos oficiales tanto en el apartado de salidas como el de entradas es señal de que el mercado de fichajes ha comenzado para el Betis. Y un mercado sin el nombre de Dani Ceballos en la palestra no es un mercado normal en Heliópolis. El nombre del utrerano ha sido ya mil veces vinculado para una posible vuelta y es en estos días cuando todo apunta a que tras la intentona del pasado verano, cuando terminó llegando Giovani Lo Celso, para este curso es un nombre que gana enteros en las oficinas de la ciudad deportiva Luis del Sol.

La situación a día de hoy no contiene ni ofertas, ni propuestas formales, verbales o informales. Ceballos tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028. Hablando en orden cronológico, ya el pasado verano tuvo un acuerdo verbal con el Betis, pero las altísimas pretensiones del conjunto blanco hicieron imposible la operación. Además, había unos condicionantes distintos. Davide Ancelotti, hijo de Carletto (ex entrenador madridista) era un amante del juego del de Utrera y lo quería siempre en su equipo. En la capital eran reacios a su venta y por eso ponían un precio tan desorbitado.

Ceballos controla la pelota. / Juan Carlos Muñoz

Xabi Alonso se encarga de apagar los rumores

Ante las informaciones de una supuesta disconformidad de Ceballos en Madrid y una posible salida, el entrenador ha salido rápido al corte en la previa del segundo partido del Mundial de Clubes: "Hemos hablado durante estos días, nos puede aportar muchas cosas, tiene calidad y entendimiento del juego. Tendrá un papel durante el año. El otro día no jugó pero contamos con él".

Posteriormente también se le preguntó si necesita un centrocampista y dijo lo siguiente: "Ahora el reto es, con los jugadores que tenemos, que el centro del campo funcione bien. No toca hablar de futuro y sí de presente. Estoy contento de ir conociendo a los jugadores, de ir ayudándoles. De coger el camino bueno y si no es bueno, intentar corregirlo. A veces queremos hacer demasiado y priorizar es importante". Si esto ocurre, la continuidad del andaluz volvería a estar en entredicho ya que tendría por delante muchísimos jugadores.

Xabi Alonso al final del encuentro del Mundial de Clubes en su debut con el Real Madrid / Cristobal Herrera / EFE

Muchos motivos para una operación más sencilla

Este curso la situación es bien distinta. El próximo verano, Ceballos entraría en el último año de contrato, por lo que su precio bajaría aún más. A esto hay que sumarle que todo apunta a que Xabi Alonso no cuenta con el jugador. No le dio minutos en el debut en el Mundial de Clubes dando prioridad a un Modric que no está bien físicamente y que además abandona el club en unos días. Si esto se traduce en que el cuerpo técnico no cuenta con el utrerano y llega a la fecha del próximo verano sin jugar, su precio se seguiría desplomando.

Otro aspecto clave es que todo indica que los de Florentino van a recuperar a Nico Paz, quien llegaría cobrando más dinero que el centrocampista sevillano y, aparentemente, para contar con más minutos. A ello se le suma que esta campaña 25/26 es año de Mundial. Luis de la Fuente siempre ha sido muy de Dani Ceballos, pero sin jugar no va a ir a la Copa del Mundo. Quizá, por edad y viendo el nivel de las promesas jóvenes, puede ser la última oportunidad del de Utrera para participar en un torneo así defendiendo los colores de su país (el mejor ejemplo lo tiene en Isco Alarcón).

Si todo esto fuese poco, se debe tener muy en cuenta que el Real Betis, este año sí, debe firmar un jugador de alto nivel en esa posición debido a la más que posible salida de William Carvalho. Por perfil, Ceballos es el jugador perfecto para ese puesto. Ni que decir tiene que, su papel en la lista de Europa League con su condición de canterano podría jugar un papel diferencial en el desarrollo del curso en Heliópolis.

Dani Ceballos en un calentamiento con el Real Madrid / Europa Press

Un culebrón que puede tener luz verde este verano

¿Qué tiene que ocurrir para que Dani Ceballos termine recalando este verano en La Palmera? Lo primero es que el jugador tome la determinación de abandonar el Real Madrid. Algo que ya comienzan a exponer en la prensa de más allá de Despeñaperros tras un supuesto malentendido con Xabi Alonso. Lo segundo es que los clubes se entiendan. Algunas fuentes apuntan que las pretensiones de Florentino podrían bajar este verano para facilitar que se resuelva la situación y el Betis podría comenzar a moverse en cuanto se consumen las grandes ventas proyectadas (Jesús Rodríguez y Johnny Cardoso). Y por último, si el acuerdo entre clubes llegase, Ceballos tendría que aceptar reducirse el sueldo casi a la mitad para entrar en el segundo escalón salarial de la plantilla verdiblanca (al rededor de los dos millones de euros limpios).

Si ya lo querían el curso pasado, en el Betis confían en que este verano pudiera ser algo más sencillo llegar a un acuerdo con la casa blanca teniendo en cuenta la devaluación constante de su activo. Futbolísticamente, es un superdotado que encanta en la dirección deportiva y a por el que irán si se pone a tiro.