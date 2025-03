La vuelta a casa de Dani Ceballos

SEVILLA/Muchas son las veces en las que ha sonado con bastante fuerza Dani Ceballos para regresar al Benito Villamarín y volver a vestir la camiseta de las trece barras. Ya son bastantes también las ocasiones en las que desde el Real Betis Balompié se ha contactado con el entorno del propio futbolista para que se limasen todas las asperezas del pasado y dotar a la plantilla del conjunto de Heliópolis de un futbolista top, clase mundial y élite. Por motivos económicos, no pudo hacerse en verano cuando el de Utrera no contaba prácticamente para Carlo Ancelotti y el resto, fue historia.

El centrocampista mejoró de forma exponencial su rendimiento, hasta el punto de hacerse con la titularidad del conjunto blanco de forma indiscutible. Llegó a aparecer las semanas posteriores a la finalización del mercado de verano una mínima posibilidad para enero, pero en cuanto el de Utrera comenzó a sacar su calidad, convenció a todo el madridismo y se volvió un imposible.

Estuvo presente en el Benito Villamarín

Las cámaras de Diario de Sevilla pudieron captar a Dani Ceballos llegando a las instalaciones del templo bético cerca de una hora antes del choque para presenciar el duelo entre el equipo de su vida y el equipo en el que está triunfando desde hace algunos años. No hizo ninguna declaración y tampoco atendió a las decenas de aficionados que se agolpaban junto a su coche pidiéndole una foto.

Una vez ya dentro, como también pudo recoger el objetivo de nuestras cámaras, también bajó al césped del que en algún momento de su vida fue su campo, y del que esperan sobre todo en Heliópolis que vuelva a serlo en un futuro no muy lejano. Y de dejar ese sentimiento latente se ha encargado el director deportivo de la entidad, Manu Fajardo, que hablaba así con Edu Aguirre en la previa del partido: "Sí, tenemos una muy buena y bonita relación personal. Y bueno, sobre Dani en el mundo del fútbol nunca se sabe. La verdad lo más importante es que se recupere bien, que ayude al Real Madrid también a conseguir esos objetivos que tiene marcado y desearle todo lo mejor, tanto a él como a su familia. Bueno, en el mundo del fútbol nunca se sabe. Hoy estamos aquí, frente al Real Madrid, en esta nueva jornada de Liga. Y el tiempo dirá. Ahí no te puedo responder, Edu.

Un Ceballos en su mejor momento

El utrerano no ha estado sobre el césped debido a una lesión sufrida en el pasado duelo de Copa del Rey ante la Real Sociedad en San Sebastián. Fue un momento el de su problema físico que metió el miedo en el cuerpo a muchos por la reacción del futbolista a la acción y que, aunque sean unos dos meses los que estará alejado de los terrenos de juego, es una cantidad bastante inferior a lo que se pudo temer todo el mundo en primera instancia.

En el regreso a su casa, Ceballos estuvo en el banquillo local, saludando a muchos conocidos y también hablando con algún integrante de la plantilla del combinado verdiblanco como Marc Roca. Aunque de mucho interés, de cara al tema de su posible regreso, es la gran amistad que le une tanto con Manu Fajardo como con Joaquín Sánchez, director deportivo y leyenda de la entidad verdiblanca que jugarán un peso clave en su hipotético regreso en el futuro.