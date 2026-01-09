Tres mujeres heridas en el accidente de un autobús de Tussam en la avenida Federico Mayo Gayarre

Tres mujeres han resultado heridas en un accidente de tráfico en el que se ha visto afectado un autobús urbano en Sevilla, en una jornada en la que se ha producido un segundo accidente, en el que no se han producido heridos.

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que a las 15:20 se ha producido un accidente en el que se ha visto implicado un autobús urbano de la empresa pública Tussam en la Avenida Federico Mayo Gayarre, en el que no han intervenido más vehículos, con tres pasajeras heridas que han sido trasladadas al hospital Virgen del Rocío.

Por su parte, el Ayuntamiento ha informado de que poco antes de las 19:00 se ha producido una colisión entre un autobús urbano y un turismo en la Avenida de la Paz, en el que solo se han producido daños materiales. Este segundo accidente ha provocado que hayan sido desviadas las líneas 31 y 32, que dan servicio a la zona del Polígono Sur de la capital andaluza.