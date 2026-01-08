La Policía Local de Carmona salva la vida a una mujer que quería suicidarse y a un hombre que sufrió un infarto en la calle

La Policía Local de Carmona ha empezado 2026 con dos acciones decisivas para salvar la vida de otros tantos vecinos: una mujer que quería lanzarse desde una azotea y otra persona que sufrió un infarto en plena calle. El primer hecho fue revelado por Protección Civil y el segundo, por el alcalde de la localidad, Juan Ávila, en todos los casos a través de las redes sociales. En el episodio del ataque al corazón también hay que destacar la decisiva intervención de una médica que estaba en el lugar cuando la persona se desplomó.

El primer suceso ocurrió el día de Reyes cuando una mujer intentaba saltar al vacío desde la azotea de un bloque de pisos. Los agentes allí personados "llegaron a poner en riesgo su propia integridad física para detener a la mujer cuando esta ya había saltado", según el alcalde. Según Protección Civil, "mientras una compañera se mantenía con gran profesionalidad hablando con la persona y aplicando técnicas de psicología para tranquilizarla y ganar tiempo, dos compañeros accedieron al lugar y consiguieron sujetarla a tiempo".

"Un ejemplo de vocación de servicio, coordinación, sangre fría y humanidad, que demuestra el compromiso diario de nuestra Policía Local con la seguridad y la vida de nuestros vecinos", se felicitó también la delegación de Protección Civil, que dio su "más sincera enhorabuena" a todos los intervinientes en el rescate.

El segundo incidente sucedió en la calle Prim cuando una persona sufrió un infarto. Los agentes que se desplazaron a esa vía le realizaron una reanimación cardiopulmonar y gracias a su intervención y la de una médicao que también estaba allí, el afectado se recuperó y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario.

"Mi reconocimiento y gratitud a estos agentes y a la Policía Local en su conjunto por estas actuaciones que demuestran su profesionalidad y su vocación de servicio", proclamó el alcalde.