Detenido en el Viso del Alcor un ciudadano alemán investigado por tres intentos de homicidio

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un hombre de nacionalidad alemana en el Viso del Alcor constándole en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega OEDE, como presunto autor de tres delitos de homicidio en grado de tentativa cometidos en su país de origen.

La investigación se inició durante el desarrollo de controles preventivos de la delincuencia y seguridad ciudadana en la localidad de El Viso del Alcor, constatando los guardias civiles que esta persona se encontraba totalmente indocumentada y no facilitando ningún dato identificativo ante el requerimiento de los agentes, procediendo a su traslado a dependencias oficiales para comprobar la identificación del mismo.

Una vez realizadas las oportunas comprobaciones a través de los sistemas policiales y del canal de cooperación internacional SIRENE, la Guardia Civil constató que sobre esta persona existía en vigor una requisitoria internacional de búsqueda, detención y entrega emitida por Autoridades judiciales alemanas, como presunto autor de tres delitos de homicidio en grado de tentativa realizados con extrema violencia.

La Guardia Civil tras la plena identificación de este varón se procedió a su detención siendo puesto de inmediato a disposición junto con las diligencias ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional con sede en Madrid, conforme a lo previsto para este tipo de procedimientos de cooperación judicial internacional.

La Orden Europea de Detención y Entrega OEDE

Una Orden Europea de Detención y Entrega o Euroorden, es una resolución judicial emitida por un tribunal de una Estado de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro estado miembro de una persona buscada, bien para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o medidas de seguridad privativas de libertad. Sustituye a la tradicional extradición sobre la base de permitir que la persecución de los delitos en la Unión tenga lugar directamente entre las Autoridades Judiciales Europeas.

Las autoridades políticas de cada Estado miembro intervendrán exclusivamente para prestar apoyo técnico especialmente procurando la traducción de la orden de detención al idioma del país en el que deba ser ejecutada. El proceso de entrega se aplicará en función de la legislación vigente del país receptor de la Euroorden. La operación llevada a cabo por la Guardia Civil del Puesto Principal de Los Alcores continúa abierta analizando diversas informaciones no descartándose nuevas actuaciones policiales.