La Junta destina a Sevilla la mayor inversión para reparar firmes en carreteras de la provincia afectadas por la DANA

La Junta afronta el mal estado de las carreteas de la provincia, cuyo estado se ha visto agravado en los últimos años por fenómenos de lluvias torrenciales como las últimas DANAS. Sevilla y Cádiz, con 24 millones y 22,5 millones, respectivamente, son las provincias más beneficiadas en el contrato que acaba de licitarse para toda Andalucía.

La Junta de Andalucía destina una inversión extraordinaria de 151,5 millones de euros para la mejora de 1.000 kilómetros de carreteras autonómicas en 2026. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado los nuevos contratos de firmes, que multiplican por 17 las cantidades que habitualmente se destinan a la reparación de firmes de la red viaria autonómica.

Los contratos licitados por la Junta de Andalucía se marcan como objetivo garantizar niveles adecuados de seguridad y comodidad para los usuarios de las carreteras, así como mejorar las características estructurales de los tramos más deteriorados que se han detectado en las ocho provincias andaluzas. Para ello, se ha analizado el estado de la red viaria, para asegurar una adecuada ejecución de las capas de firme.

El contrato se ha dividido en 16 lotes, dos por provincia. El reparto ha sido de 17,5 millones de euros por provincia, salvo en Cádiz y Sevilla, que por número de kilómetros y el estado de sus vías percibirán 22,5 y 24 millones, respectivamente. Con ello, se logra una intervención equilibrada y adaptada a las necesidades de cada territorio.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha puesto de manifiesto que “se han redoblado los esfuerzos por parte del Gobierno de Juanma Moreno para actuar de forma inmediata en mil kilómetros de nuestras carreteras, los que se encontraban en peor estado”. Sobre ello, ha hecho hincapié en que, desde 2019, se ha ido incrementado las partidas para la conservación de los más de 10.500 kilómetros de red viaria autonómica tras “años en los que los anteriores gobiernos llegaron a reducir a la mitad una inversión”.

“El Plan de Asfaltado va a revertir de manera sustancial la situación y va a suponer un nuevo impulso a nuestro compromiso con la seguridad vial”, ha manifestado la titular de Fomento, que ha recordado que ya el año pasado se empezó a ver los resultados del plan, con una inversión de 24 millones de euros sólo para la renovación de firmes. “Estos nuevos contratos darán continuidad al trabajo emprendido en 2025”, ha añadido.

Las actuaciones previstas abarcan la reparación de blandones y baches; el fresado del pavimento y su reposición; la recuperación de la explanada y de las capas inferiores del firme; el extendido de mezclas bituminosas; el sellado de pavimentos; el repintado de la señalización horizontal; la reposición o elevación de elementos de contención; la reposición de elementos de balizamiento existentes; la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo. Además, existe la posibilidad de prórroga en estos contratos, que implicaría un aumento de las partidas y de las carreteras atentidas.

Esta intervención se enmarca en la línea estratégica de conservación de firmes, uno de los elementos funcionales más importantes de una carretera. La situación actual de la red viaria autonómica obliga a recuperar la capacidad portante de tramos de carreteras que se encuentran en estado deteriorado o muy deteriorado.

El Gobierno andaluz ha dado prioridad a estos contratos de renovación de firmes, ante la necesidad de actuar en los tramos más afectados. De hecho, los contratos en vigor, por valor de 24 millones de euros y que ya triplicaban la inversión en renovación de firmes, se han reajustado casi en su totalidad para adelantar a 2025 actuaciones que estaban previstas para 2026, dada la importancia de actuar en la red viaria.

Las empresas interesadas en ejecutar los nuevos contratos de renovación de firmes tienen hasta mediados de febrero para presentar sus ofertas en el portal electrónico de la administración andaluza (Sirec).