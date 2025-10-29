16 millones de euros para mejorar 130 kilómetros de carreteras en la provincia de Sevilla

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado la adjudicación de un contrato valorado en 16 millones de euros (IVA incluido), destinado a la conservación y explotación de 130 kilómetros de la red de carreteras estatales que discurren por la provincia de Sevilla.

Este acuerdo, cuya duración inicial se establece en tres años, con opción a dos prórrogas (una de dos años y otra de hasta nueve meses), fue previamente autorizado por el Consejo de Ministros y sometido a licitación pública. Su formalización se hará efectiva con la próxima publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El pliego de condiciones de este contrato incorpora exigencias orientadas a fomentar la eficiencia energética y la disminución de emisiones, alineándose con el programa ministerial que busca preservar las óptimas condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), garantizando así su accesibilidad para todos los usuarios.

Específicamente, el acuerdo contempla diversas actuaciones esenciales, tales como la vigilancia constante y la atención a posibles accidentes, la gestión de la vialidad invernal, el control y mantenimiento de túneles y sistemas de comunicación, así como el cuidado general de las instalaciones a lo largo de 130,802 kilómetros de vías en la provincia sevillana, de los cuales 95,202 kilómetros corresponden a autovías.

Los segmentos viales incluidos en esta adjudicación son la AP-4, desde el kilómetro 13 en Dos Hermanas (Sevilla) hasta el kilómetro 105,36 en Puerto Real (Cádiz). Este trayecto de 92 kilómetros atraviesa localidades sevillanas como Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo de Sevilla, además de Jerez de la Frontera en la provincia gaditana.

También se incluyen la AP-4A, entre los kilómetros 12,5 y 15,4 en Dos Hermanas, y la N-4, que va del kilómetro 579,8 (Utrera) al 615,9 (El Cuervo de Sevilla), pasando por Las Cabezas de San Juan y Lebrija. Adicionalmente, el contrato prevé la instalación de pasos de mediana móvil de apertura rápida en la autopista AP-4, específicamente entre los kilómetros 45 y 105,4, cubriendo así ambas provincias.

Mitigación y compensación de la huella de carbono

En el marco de la estrategia ministerial para la reducción de emisiones y la optimización de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado establecen metas claras de mitigación y compensación de la huella de carbono. Esto exige que las empresas licitadoras detallen en sus propuestas el cálculo de la huella de carbono proyectada durante la ejecución de los trabajos en cada sección vial.

Cabe destacar que, ya en 2022, se implementaron diversas medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, como el fomento del autoconsumo, la adopción de sistemas de calefacción basados en energías renovables, iniciativas de ahorro en la iluminación y la introducción de vehículos eléctricos en la flota.

A partir de 2023, se ha añadido como un criterio de valoración fundamental el compromiso de las empresas a presentar, en los primeros seis meses del contrato, un plan de descarbonización. El objetivo es lograr un balance neutro de carbono en un plazo de cinco años desde el inicio de la ejecución contractual.

Así, la empresa seleccionada deberá elaborar este plan, donde la compensación de emisiones podrá efectuarse mediante proyectos de absorción inscritos en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o a través de otras alternativas válidas.

Reducir emisiones

Con estas medidas, se aspira a una reducción anual de 71.640 toneladas de CO2, cifra que, según estimaciones de la Dirección General de Carreteras, corresponde a las emisiones generadas por el funcionamiento habitual y las tareas de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Esta iniciativa también refuerza el compromiso del Ministerio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), el 11 (transporte seguro, accesible y sostenible), el 8 (crecimiento económico y empleo) y el 7 (eficiencia energética).

El modelo de contratos mixtos, que combina servicios y obra para la ejecución de operaciones de conservación y explotación, tiene como finalidad primordial proporcionar un servicio integral de movilidad a los usuarios, optimizar el estado de la infraestructura vial y su red, y gestionar de manera más eficiente los recursos públicos disponibles.

Mediante estos contratos, se llevan a cabo labores de asistencia a la vialidad y conservación rutinaria de las carreteras, asegurando que tanto la infraestructura como sus componentes funcionales mantengan las condiciones óptimas de circulación y seguridad. Esto abarca desde la elaboración de agendas de información y programación, hasta el apoyo a la explotación y la realización de estudios de seguridad vial, además del mantenimiento de todos los elementos de la vía con los más altos estándares de calidad.