La Junta da los pasos para mantener los aparcamientos rotatorios del centro de Sevilla

La tramitación para que se mantengan como rotatorios los aparcamientos del casco antiguo sigue su camino. La Gerencia de Urbanismo ha tomado conocimiento de la resolución de la delegación territorial en Sevilla de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente (firmada el pasado 22 de septiembre) por la que se admite a trámite la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la Modificación Puntual 64 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) referente al artículo 6.5.35 de sus normas urbanísticas: condiciones de implantación del uso garaje-aparcamiento público.

El gobierno de José Luis Sanz dio marcha atrás a su intención de construir nuevos aparcamientos rotatorios en el centro, pero ultima un cambio en el Plan General para que esos parkings en suelo público que ya existen (básicamente el de la plaza de la Concordia) no tengan que convertirse para residentes al final de la concesión municipal. La adjudicación de este aparcamiento subterráneo se prorrogó en marzo pasado “por razones de interés público” sin esperar a que culmine este cambio urbanístico.

Desde el pasado abril, el objetivo es que no se permitan nuevos aparcamientos rotatorios en el recinto intramuros, pero sí mantener los existentes, eliminando la obligación de destinar los situados en suelo público a aparcamiento de residentes una vez finalice la correspondiente concesión administrativa, para lo cual se modifica el apartado 4 del citado artículo 6.5.35 de las normas urbanísticas del PGOU.

Una de las pantallas que indican las plazas libres en los aparcamientos. / Juan Carlos Muñoz

Esta es la redacción propuesta del cambio: “En el recinto intramuros del Conjunto Histórico se prohíbe la implantación de Aparcamientos de Rotación. Los existentes quedan en situación de fuera de ordenación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 1.1.13 de las presentes Normas”. Los aparcamientos rotatorios en suelo privado del centro (que son la mayoría) siguen en la misma situación que figura en el PGOU: se permiten, pero con la etiqueta de “fuera de ordenación”. El vigente Plan General propone un tratamiento diferenciado para los aparcamientos ubicados en suelos públicos de los que son de titularidad privada, previéndose que los primeros pasen a aparcamientos de residentes cuando expiren las correspondientes concesiones administrativas y no así los privados que pueden seguir en funcionamiento indefinidamente, aunque sujetos a las condiciones establecidas en el PGOU para los usos y edificios en situación de fuera de ordenación.

La situación de “fuera de ordenación” permite obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme a su destino, pero nunca de ampliación. El gobierno municipal justifica la modificación urbanística para mantener los aparcamientos rotatorios del centro y que no se conviertan en parkings de residentes por la ausencia de alternativas de transporte que dependen del propio Ayuntamiento de Sevilla, entre las que destaca que no se han llevado a cabo las medidas de movilidad previstas en el PGOU para el casco histórico, tales como mejoras de transporte público de acceso al centro, construir aparcamientos rotatorios en el entorno del casco y disuasorios en los accesos a la ciudad.