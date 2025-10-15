Una empresa estudia la extinción de la concesión del parking de Sinaí

Un nuevo paso del equipo de José Luis Sanz para recuperar el parking de Sinaí ante el descontento de los usuarios. La Gerencia de Urbanismo ha contratado a una empresa que analice la extinción por desafectación de la concesión para vender las plazas de aparcamiento a los vecinos. El servicio contempla un estudio y la redacción de un informe sobre su calificación jurídica y la valoración de los derechos de los concesionarios y usuarios del aparcamiento público de 438 plazas y cuatro plantas bajo rasante enclavado en una zona verde entre las calles Sinaí y Baltasar Gracián.

La empresa ST Consultores Inmobiliarios ha sido la oferta ganadora por 26.607 euros (IVA incluido), lo que supone una baja del 18,7%. Para recuperar el aparcamiento de Sinaí, el gobierno municipal argumenta que se encuentra “ante una situación de crisis del modelo concesional” debido a los constantes problemas, denuncias, diferencias y tensiones entre los usuarios y las dos concesionarias sobre la interpretación de los contratos, los gastos de mantenimiento que se han de abonar, la conservación del parking o el régimen de uso como lo ponen de manifiesto los recursos, quejas y reclamaciones formuladas al efecto que constan en los expedientes.

“Entendiendo que esa fórmula podría aplicarse a este aparcamiento, a pesar de que está construido, podría procederse a la desafectación y posterior extinción de la concesión para hacer viable la venta de las plazas a residentes en los términos y condiciones que en el curso del correspondiente procedimiento se acuerde entre la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, los concesionarios actuales y los usuarios con contrato vigente para su posterior gestión como parking privado”.

Urbanismo argumenta que se trata “de una crisis del modelo concesional”

Para la calificación y valoración de los derechos de los usuarios, se han de tener en cuenta los contratos modelo suscritos con cada uno de ellos, su duración, así como las cantidades entregadas a cuenta y los gastos de mantenimiento y conservación abonados. “No se persigue una valoración individual, caso por caso, de cada usuario, sino el establecimiento de criterios de valoración generales para aplicar posteriormente a cada caso”, exponen en la Gerencia.

Para la valoración de los derechos de los concesionarios se tiene en cuenta tanto el hecho de que en un caso, el de la entidad inmobiliaria Aliseda, se explota una sola planta (la -1), como los derechos que haya de abonar de usuarios con contrato vigente en esa planta. En el caso de Kügelchen Properties S.L. (plantas -2, -3 y -4) se tiene que tener en cuenta tanto el cumplimiento del plan de viabilidad presentado en lo relativo a la ejecución de obras e instalaciones, como los derechos que deban abonar de usuarios con contrato vigente en esas plantas. Por último, se tendrán en cuenta dos aspectos comunes a ambos concesionarios: las deudas de canon que pudieran tener y el estado de conservación del parking comprobado tras inspeccionarse.