El promotor de los quioscos del Cristina exige siete millones al Ayuntamiento de Sevilla

A los tribunales. La empresa El Rincón del Arroz S.L. ha presentado un recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución de la Gerencia de Urbanismo por la que se acordó la revocación de la concesión administrativa que consiste en la construcción y el uso privativo de dos quioscos en el Paseo del Cristina para su explotación como restaurante y bar con su terraza de veladores, reconociendo el derecho a una indemnización de 308.780 euros y la devolución de la fianza. El promotor aceptó la cantidad y reclama en los juzgados una indemnización de 6,9 millones.

La empresa concesionaria ha presentado una reclamación judicial por lo que califica como una revocación puramente política de la concesión administrativa. En el documento al que tuvo acceso este periódico, el promotor denuncia que la decisión adoptada apenas dos meses después de las elecciones municipales de 2023, “carece de cualquier fundamento legal y se basa exclusivamente en criterios de mera oportunidad política”.

La empresa sostiene que el daño causado asciende a 6.922.991,27 euros, de los cuales 6,6 millones corresponden al lucro cesante calculado conforme al propio plan económico-financiero aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en el expediente original. La demanda se tramita actualmente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Sevilla. “El Ayuntamiento reconoce el derecho a ser indemnizados, pero intenta reducirlo a una cifra simbólica que no refleja la magnitud del perjuicio causado”, señalan fuentes de la empresa antes de añadir que “no se trata solo de una pérdida económica, sino de un precedente peligroso que mina la seguridad jurídica en Sevilla”.

La concesionaria aceptó hace un año una indemnización de 308.780 euros

Más allá del litigio Contencioso-Administrativo, el titular de la concesión estudia depurar responsabilidades penales contra José Luis Sanz y los responsables de Urbanismo que, según alega, “consintieron una actuación manifiestamente contraria a derecho”. El Rincón del Arroz S.L. considera que la revocación “no solo es arbitraria, sino que podría encajar en tipos penales vinculados a la prevaricación administrativa si se acredita que se actuó a sabiendas de su ilegalidad”.

Urbanismo autorizó hace un año más de 300.000 euros favor de la empresa. En el acuerdo, el gerente Fernando Vázquez sostuvo que se tuviera en cuenta en las fases de reconocimiento de obligación y pago “que ha de efectuarse la retención de 3.240,38 euros más 974,51 euros en cumplimiento del oficio de embargo de fecha 29 de abril de 2024 del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, en cuya cuenta se habrán de ingresar las cantidades retenidas”.

En el recurso presentado antes del verano de 2024, la empresa argumentó que “de forma inopinada e inexplicable el 7 de agosto de 2023 se publica en los medios de comunicación la decisión personal del nuevo alcalde de Sevilla de revocar la concesión demanial de la que somos titulares, reconociendo expresamente la inexistencia de motivo alguno de legalidad que justifique tal actuación”. Declarada la caducidad del procedimiento, se incoó nuevo expediente administrativo al que se incorporaron los antecedentes existentes en el que, tras desestimar las alegaciones formuladas por El Rincón del Arroz S.L., se dictó la resolución de revocación de la concesión con indemnización objeto del recurso.

Este recurso de alzada vino precedido de la decisión de la Gerencia de reconocer el derecho de la concesionaria a ser indemnizada por la revocación de la concesión, fijando su importe en la cantidad de 308.780 euros de acuerdo con lo establecido en el informe jurídico del 4 de abril. Además, el Servicio de Patrimonio Municipal del Suelo y Concesiones devolvió al restaurante la fianza definitiva constituida por importe de 4.940 euros con fecha de 8 de enero de 2020. Fuentes del gobierno municipal destacaron que “los quioscos no se van a construir porque hemos revocado la concesión basándonos en la potestad discrecional por razones de interés público que tiene la administración, construyéndola sobre un criterio de oportunidad en el que el nuevo equipo de gobierno quiere liberar el bajo de las pérgolas para darle continuidad a un espacio de sombra, en coherencia con los proyectos que se van a poner en marcha para los puentes de la ciudad, entre ellos el de San Telmo”.