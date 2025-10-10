Se busca nuevo dueño para El Líbano y la Casa del Estanque

La discoteca de verano y el restaurante de los Jardines de las Delicias ya son historia. El último paso lo ha dado el gobierno municipal al encomendar la gestión de ambos edificios a la Gerencia de Urbanismo para que se lleven a cabo las actuaciones administrativas necesarias para su adecuada gestión. Entre otros asuntos, ahora toca buscar nuevos dueños para unos espacios que han estado de moda durante muchos años en el interior de un parque de estilo romántico y diseñado por Claudio Boutelou.

En la documentación a la que tuvo acceso este periódico, el consejo de gobierno de Urbanismo ha aceptado la encomienda de gestión realizada por acuerdo de la junta de gobierno local del 14 de noviembre de 2024 para dar cumplimiento de una sentencia ya firme dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla por la que se desestimó una reclamación económica de la concesión administrativa formulada por la entidad Adriano Diez S.L.

“Disponer lo que proceda para la selección de un nuevo adjudicatario de la concesión”, aparece en el acuerdo. Esta novedad se produce casi un año después de que el equipo de José Luis Sanz requiriese el desalojo y entrega de los edificios denominados Bar El Líbano y Restaurante Casa del Estanque para ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo.

El caso pasó por diversos tribunales

El alto tribunal dio la razón al Ayuntamiento de Sevilla, que declaró como extinguida su concesión. Esta petición se remonta al año 2022, cuando se agotó la explotación que había sido concedida para ambos establecimientos hosteleros. En mayo de ese año se extinguió la concesión, después de que en 2020 la empresa pidiera “un restablecimiento económico de dicha concesión”, algo que fue denegado. La administración local fijó el 12 de febrero de 2022 como la fecha de finalización de la concesión, con el inicio de la tramitación del expediente en el mes de enero por parte de Parques y Jardines.

El desalojo solicitado por el Ayuntamiento se paralizó tras el recurso que fue presentado por la empresa que había explotado la concesión, uno de los motivos por los que el cierre se ha alargado tanto en el tiempo desde el comienzo del litigio. El caso pasó por diversos tribunales, que le han ido dando la razón al Ayuntamiento desde el año 2021.

En el caso de la última sentencia, el Tribunal Supremo ratificó de nuevo que tienen derecho a recuperar el bar de los Jardines de las Delicias, desestimando así el recurso que la empresa había interpuesto contra la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que también se le otorgaba la razón al Ayuntamiento. Antes de eso, la empresa y el Ayuntamiento ya se habían visto las caras en el juzgado de lo Contencioso, que también se posicionó a favor de la Casa Consistorial en esta cuestión. Con todas las vías judiciales agotadas y una sentencia en firme del Tribunal Supremo, la terraza Líbano y el restaurante La Casa del Estanque ya no reabrirán con sus últimos dueños.