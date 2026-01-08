La madre de Aarón, asesinado a las puertas de su instituto: "Pido más protección a la salida de los centros educativos"

La familia de Aarón Muñoz Centeno, el joven de 17 años que fue asesinado el 8 de enero de 2025 a la salida de su instituto en Gerena, pidió este jueves que se incrementen las medidas de protección para los menores de edad en las puertas de los centros educativos. "Nuestros niños tienen que tener protección a la salida del centro, si tienen acoso o problemas de este tipo deben sentirse protegidos. Si están amenazados o se sienten mal, deben comentarlo a los profesores y que ellos puedan poner medios y atajar estos riesgos. No se ven estos peligros hasta que ocurre algo como lo que le ocurrió a mi hijo", dijo Reposo Manuela Centeno, madre del joven asesinado.

Concentración en recuerdo de Aarón Muñoz Centeno en Aznalcóllar. / Ismael Rubio

Lo hizo en unas declaraciones a los medios de comunicación en una concentración celebrada en la puerta del Ayuntamiento de Aznalcóllar, su pueblo, donde este jueves se le ha rendido un emotivo homenaje a Aarón con motivo del primer aniversario del crimen. Aarón fue apuñalado en las inmediaciones del instituto de Gerena, cuando se disponía a regresar a Aznalcóllar en autobús, por un joven que se encuentra en prisión provisional y está investigado por el asesinato.

El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, con los padres de Daniel, asesinado en Isla Mayor, y la familia de Aarón. / Ismael Rubio

Este jueves, cientos de vecinos de Aznalcóllar han asistido a una misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, oficiada por el párroco actual, Alejandro García Morillo, junto al que lo era el año pasado en el momento del crimen, Ignacio del Rey Molina, y Antonio Gómez Prieto. Los sacerdores recordaron que Reposo replicó el año pasado lo que hizo la Virgen María, que tuvo en sus brazos a su hijo muerto. La iglesia se quedó pequeña, asistieron sobre todo muchos jóvenes de la localidad, y hubo personas que tuvieron que quedarse fuera.

Reposo, la madre de Aarón, recibe el cariño de su pueblo. / Ismael Rubio

Al término de la misa, hubo una breve manifestación hasta la puerta del Ayuntamiento, a escasos 200 metros de la parroquia. Los amigos de la víctima portaban una pancarta en la que se leía "Aznalcóllar pide que se haga Justicia por Aarón", acompañada de una fotografía del adolescente asesinado. Al llegar al Consistorio se celebró un acto de recuerdo al menor, que fue especialmente emotivo. El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández Garrido, pidió a los padres de Daniel, un joven de 17 años asesinado en julio en Isla Mayor, que acompañaran a los padres de Aarón. Ambas madres, Manoli y Reposo, se fundieron en un impresionante abrazo.

Rocío Hidalgo, abogada y portavoz de la familia de Aarón Muñoz Centeno. / Ismael Rubio

Fernández Garrido se dirigió a los jóvenes de su pueblo: "No habéis perdido ni un día, os he visto subir cada día esa cuesta arriba en dirección al cementerio, solos, en grupos de dos o de tres... Eso se lleva dentro y nos ha acompañado un año y lo hará la vida entera, todo lo que duremos en este mundo". El alcalde dio paso a la abogada de la familia, Rocío Hidalgo, que ejerció de portavoz de los padres de Aarón.

Juan José Fernández Garrido, alcalde de Aznalcóllar. / Ismael Rubio

La letrada agradeció al Ayuntamiento de Aznalcóllar todo el apoyo ofrecido, a los periodistas el "respeto máximo" que han tenido y a sus amigos y familiares por "el recuerdo bonito" hacia Aarón. "Rechazamos todo tipo de violencia, la familia sólo quiere que se haga Justicia, no pide venganza", apuntó la abogada, que pasó a lanzar el mensaje que la familia quiso emitir en este aniversario del crimen.

Manifestación en recuerdo de Aarón en Aznalcóllar. / Ismael Rubio

"Que se empiecen a plantear por parte de organismos públicos más medidas de protección para nuestros hijos a la salida de los centros escolares, ya sea con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con seguridad privada, pero que este hecho no se vuelva a repetir. No puede ser que acudan a clase y se sientan desprotegidos".

Abrazos a la madre de la víctima. / Ismael Rubio

Antes del minuto de silencio que cerró el acto, el regidor recordó a Aarón cuando pasaba por delante del Ayuntamiento de la mano de su madre, camino del colegio. "Me paraba y me decía que algún día quería ser alcalde también". "No permitáis la violencia, cuando veáis una señal de acoso o insultos, denunciadlo, hablad con vuestros compañeros, con cualquiera que tengáis cerca. Unirnos en ese momento salva vidas", insistió Fernández Garrido, que citó al cura Ignacio del Rey pidiendo que "la paz nunca se pierda". "Por el futuro de aquellos que puedan sufrir violencia y acoso, no nos callemos".

Las madres de Daniel, asesinado en Isla Mayor, y Aarón, asesinado en Gerena. / Ismael Rubio

A pesar de que había preferido no hablar en público por encontrarse muy afectada, Reposo, la madre de Aarón, hizo un esfuerzo por atender brevemente a los medios de comunicación que se desplazaron a Aznalcóllar en esta fría tarde de enero. "Estoy muy agradecida a mi pueblo y a la parroquia, por cómo se han portado con nosotros. Están volcados en hacerle Justicia a mi hijo y en recordarlo como era él". Sobre qué esperan del proceso judicial, Reposo recalcó que "la violencia no lleva a nada" y que sólo pide Justicia, "que caiga el peso de la ley sobre los culpables".