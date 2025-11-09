La Guardia Civil cree que la novia del asesino de Aarón le pidió que lo "pinchara"

El análisis del teléfono móvil de la novia de Javier N. O., el joven que está en prisión como presunto autor del asesinato de Aarón Muñoz Centeno, que recibió una puñalada mortal en el corazón el 8 de enero de 2025 a la salida del instituto de Gerena, ha revelado que esta menor contó la misma mañana del crimen una pelea que había tenido con la novia de la víctima y cómo le pidió que acudiera a ajustar cuentas, en concreto, hablar de "un pinchazo" en uno de los mensajes analizados por la Guardia Civil.

En un informe realizado sobre el contenido del teléfono de esta chica, que figura como investigada en un expediente de reforma abierto por la Fiscalía de Menores, la Guardia Civil explica que la mañana en la que ocurrieron los hechos tanto la menor como su novio estaban "muy alertados sobre la posibilidad de que ocurriera algo", hasta el punto de que Javier se muestra insistente al preguntarle "si le ha mirado alguien raro" y diciéndole que "le contara todo".

En el recreo se produce una pelea en el recreo entre esta menor y una compañera de clase, novia de Aarón, y este incidente es el que provoca que Javier acuda en compañía del otro joven que también está en prisión para "ajustar cuentas con la víctima a la salida del centro escolar".

Y del análisis de los mensajes, los agentes de la Guardia Civil concluye que es precisamente la novia del presunto asesino la que le pide que acuda a Aznalcóllar -donde residía la víctima- ese mismo día, y "la primera en decir un pinchazo", lo que refleja la "petición" de esta menor para que "Javier acuda y lesione a Aarón de este modo". La chica ofrece a su novio continua información sobre Aarón, tales como quienes le acompañan, el lugar donde coge el autobús o la edad que tiene, 17 años. La menor, según el informe policial, acordó con su novio "cómo y dónde habrían de cometer el hecho, barajando entre ambos la mejor ubicación para la consecución del fin".

En este sentido, añaden los investigadores que la adolescente ofrece a su novio "cuantos datos se entera a través de terceros y que les son relevantes para poder llevar a cabo el hecho con menor dificultad y repercusión para ella, intentando entre ambos lograr un mayor grado de sorpresa barajando la posibilidad de ir incluso a la localidad de Aznalcóllar", donde vivía Aarón.

Un vídeo con la navaja

En ese estudio del contenido del teléfono móvil, la Guardia Civil también ha descubierto un vídeo que Javier le envió tan sólo unos meses antes, en concreto en septiembre de 2024, donde muestra una navaja que es "exactamente igual" en características y en detalles como el código de barras al arma que se empleó para acabar con la vida de Aarón. Una vez que se produjo la agresión, la menor acompañó a su novio en el coche e incluso acudieron a un centro médico de Gerena y luego al hospital Virgen del Rocío, dado que Javier se había herido en una mano con la navaja.

Los dos adultos implicados en la muerte de Aarón, en los juzgados de Sevilla / josé luis montero

Desde un primer momento, la Guardia Civil barajó que la pelea entre las dos chicas en el recreo del colegio, en la que habría participado también Aarón, fue el detonante de la posterior agresión con la navaja. Los investigadores han logrado reconstruir un mensaje -que tiene faltas de ortografía y en el que se unen o separan palabras que complican su comprensión-, que avala que ese sería el incidente que desencadenó en el asesinato. La Guardia Civil interpreta el mensaje enviado a su novio de la siguiente manera: "Escúchame, la ... me está tocando el coño. Se viene para mí y me dice, me han dicho que me quieres pegar, y tu novio al mío, y me empieza a gritar que no le pegues, riéndose. Y le digo, ..., le revienta. Y me dice jajajaja, y se pone a reírse con el novio. Escúchame, vamos para Aznalcóllar hoy".

En este mensaje "se aprecia de manera clara que tras informarle a Javier de lo ocurrido, ella le reclama ir a Aznalcóllar ese mismo día", y la respuesta del novio es inmediata, le dice que "le va a pegar y le pregunta cómo se llama el novio" de la chica con la que había discutido, aseveran los agentes, que enlazan que es a continuación cuando le comenta que se llama Aarón y "le dice de manera clara un pinchazo", refiriéndose "sin duda a la idea de lesionar a Aarón de esta manera". Como continuación de esas conversaciones, Javier le comenta a su novia la intención de "coger desprevenido en la salida" a Aarón, pidiéndole que no le diga nada. Hablan incluso de que lo iba a esperar en la parada del autobús de Aznalcóllar y no esperar a que llegue la tarde. Y no quiere esperar a la tarde "porque si no irá con el 'cacharro'" -en alusión a un arma de fuego- y amenaza con "pegar dos tiros al aire si vienen 20 niños chicos", detalla el informe.

Un juzgado de Sevilla investiga por un delito de asesinato a Javier N. O. y a A. M. O. -por haber agredido a Aarón previamente con un bate de béisbol-, quienes se encuentran en prisión provisional desde su detención, en enero de este año.