El asesino de Aarón le gritó dos veces "¡Te voy a matar!" antes de apuñalarlo

El asesino de Aarón Muñoz Centeno, el joven que murió asesinado el pasado miércoles a las puertas del instituto de Gerena, le gritó en dos ocasiones "¡Te voy a matar'" antes de apuñalarlo, según se desprende de las primeras investigaciones realizadas por la Guardia Civil y que el juez relata en el auto por el que envió a prisión a los dos adultos detenidos. Ambos están considerados como "coautores" del crimen, uno por haberle asestado la puñalada mortal en el corazón, y el otro por haberle agredido previamente con un bate de béisbol. Además, los investigadores han aportado a la causa un vídeo en el que se recoge el momento del apuñalamiento de la víctima.

El relato que hace el juez de cómo sucedieron los hechos apunta a un delito de asesinato, si bien ambos jóvenes figuran inicialmente como investigados por un delito de homicidio doloso, que lleva aparejada una posible pena de hasta 15 años de prisión. El magistrado explica que los hechos se remontan a las 14:30 horas del pasado 8 de enero, cuando los dos jóvenes que están en prisión, el presunto autor material de la puñalada, J. N. O., acompañado de A. M. D., se desplazaron en un vehículo Seat Ateca hasta las inmediaciones del instituto de Gerena, donde aguardaron a Aarón dentro del vehículo.

Cuando la víctima se disponía a dirigirse al autobús que debía llevarlo de regreso a su domicilio, en Aznalcóllar, los dos investigados salieron del coche y se dirigieron a Aarón, al que J. N. propinó un puñetazo en la cara y a continuación se inició una pelea. A continuación, Aarón logró zafarse inicialmente de sus agresores, de los que se separó y distanció unos metros. En ese momento, J. N. sacó una navaja del bolsillo y la abrió, mientras que A. M. cogió un bate de béisbol que previamente había sacado del vehículo. En esta acción, el presunto asesino amenazó a Aarón: "¡Te voy a matar!", le dijo mientras el joven salió huyendo.

La víctima fue apuñalada en el pecho aprovechando el asesino que el joven estaba agachado tras haber sido golpeado con un bate de béisbol

Los dos agresores, prosigue el relato del juez, persiguieron a Aarón y al darle alcance, el individuo que llevaba el bate de béisbol le propinó un golpe en la cabeza, mientras que J. N. le asestó una puñalada en el pecho, "aprovechando que la víctima estaba agachada tras recibir el impacto del bate de béisbol", momento en el que vuelve a gritarle "¡Te voy a matar!". Aarón huyó y logró llegar hasta el autobús, donde se desplomó y murió instantes después, mientras que los dos agresores se dieron a la fuga en el vehículo en el que se habían desplazado hasta el instituto de Gerena.

El juez envió a prisión a los dos jóvenes investigados, J. N. O. y A. M. D., a los que considera "coautores" del homicidio, habiendo sido ambos identificados como los responsables de la agresión por los numerosos testigos que presenciaron los hechos.

El presunto asesino se acogió a su derecho a no declarar

El magistrado explica asimismo en su auto que existe un vídeo en el que se observa cómo J. N. O. apuñala en el pecho a la víctima, si bien hasta ahora no se conoce la versión de los hechos del presunto autor material del crimen puesto que este joven se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron, así como en su comparecencia ante el juez, el pasado viernes.

Con respecto a la participación del segundo implicado, los testigos coinciden en señalar que acompañaba al presunto asesino en la primera agresión a Aarón, y confirman cómo a continuación le golpea con el bate de béisbol, circunstancia que es aprovechada por el primero para asestarle la puñalada mortal, señala el auto judicial. Este segundo implicado sí que ha prestado declaración judicial.

Con este relato y los hechos que se atribuyen a los dos adultos investigados, el magistrado decidió el ingreso en prisión provisional y comunicada de ambos, teniendo en cuenta el "evidente riesgo de fuga" que existe por las elevadas penas que se les puede imponer, teniendo en cuenta asimismo la "gravedad de los hechos presuntamente cometidos".

El auto de prisión no recoge cuál fue el móvil de los hechos, que se atribuye a unos posibles celos, algo que en realidad tampoco es determinante para la decisión adoptada. Todo apunta a que fue una pelea por celos la que motivó la agresión, si bien existe una gran confusión sobre el móvil del crimen.

Del presunto asesino se difundió el día del crimen un audio en el que amenazaba a otro adolescente ajeno a lo ocurrido, a través de la red social Instagram. Le decía que le iba a sacar las tripas y que lo iba a rajar, por el mero hecho de que le escribiera a su novia a través de dicha red social. "Cuando te coja, te voy a sacar las tripas a ti y a tu madre, ¿te estás enterando? Que eres un puto niño chico de mierda, todo el día mirando a mi novia en el instituto y ahora dándole a seguir en el Instagram, ¿tú qué eres tonto o qué? Socio, te he dado a seguir veinte veces y no me has aceptado. A ver si te cojo", afirma el presunto asesino.