Una pelea por celos motivó el trágico asesinato de un joven de 17 años en Guillena

Un joven de 17 años fue asesinado ayer en Gerena, a las puertas del instituto de la localidad. La víctima, Aarón M. C., recibió al menos una puñalada en el corazón. Llegó a subirse al autobús que lo tenía que llevar de regreso a su pueblo, Aznalcóllar, pero el conductor del mismo decidió parar al ver el estado que presentaba el joven. Todo apunta a que fue una pelea por celos la que motivó la agresión, si bien existe una gran confusión sobre el móvil del crimen y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Los servicios sanitarios estuvieron durante una hora intentando reanimar a la víctima, e incluso desplazaron un helicóptero del 061 para una posible evacuación rápida al hospital. Todos los esfuerzos fueron en vano.

Aarón falleció junto a la parada del autobús, en la avenida de las Lumbreras de Gerena. La agresión se produjo sobre las dos y media de la tarde, cuando el joven había salido del instituto de esta localidad, donde cursaba estudios de formación profesional básica. A las 14:35 horas, el servicio de emergencias 112 recibió una llamada que alertaba de que había un joven que se encontraba inconsciente tras haber recibido al menos una puñalada. Se movilizaron los sanitarios (una ambulancia además del helicóptero), la Guardia Civil y la Policía Local de Gerena, que enviaron varias patrullas y encontraron al joven ya sin vida.

Una vez confirmado el fallecimiento, se activó el protocolo habitual en estos casos. La Guardia Civil acordonó la zona y estableció un perímetro de seguridad en torno al cadáver del menor, para evitar que nadie pudiera acceder y contaminar la escena del crimen. El cuerpo fue tapado con unas lonas de color burdeos, de forma que nadie pudiera fotografiarlo ni verlo desde la lejanía. Aún así, el viento levantaba de vez en cuando la lona y podía adivinarse una manta térmica cubriendo los restos del joven.

Los agentes del equipo de homicidios de la Guardia Civil inspeccionaron el cuerpo en presencia de la comisión judicial, que ordenó el levantamiento del cadáver sobre las seis de la tarde. Antes, se preservaron las manos del fallecido para examinarlas posteriormente en la sala de autopsias, en busca de posibles restos de tejidos de su agresor debajo de las uñas, lo que implicaría que hubo pelea o forcejeo y constituiría una prueba más contra el presunto autor del crimen. Una vez completado esta prueba, el cuerpo del adolescente fue trasladado en un furgón del Tanatorio Nervión hasta el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se practicará la autopsia en las próximas horas.

Paralelamente, la Guardia Civil detuvo en el hospital Virgen del Rocío al considerado como presunto autor del crimen, que acudió a curarse de unas lesiones sufridas en una pelea mantenida instantes antes del apuñalamiento. Se conoce también que el agresor había amenazado a la víctima previamente, y que en el ataque participaron varias personas, que habrían huido después en un coche. Uno de ellos fue el detenido posteriormente en el hospital. Se trata de un joven mayor de edad y vecino de El Castillo de las Guardas. Como es habitual en las investigaciones de homicidios, la intención de los agentes que dirigen el caso es agotar el plazo máximo legal de 72 horas antes de ponerlo a disposición judicial. En ese caso, no sería llevado a los juzgados hasta el próximo sábado. No ha trascendido si el resto está detenido también.

Hasta aquí los hechos objetivos. A partir de este punto, existe una gran confusión sobre el modo en que se desencadenaron los hechos y cuál fue la secuencia de los mismos. Por el momento, el instituto armado no ha querido dar apenas información relacionada con el suceso, alegando que éste se encuentra bajo investigación. Ante la falta de fuentes oficiales, en Gerena se desató la rumorología y circularon varias versiones sobre los hechos.

La hipótesis más sólida que manejan los investigadores es que la pelea se inició por una cuestión de celos. Según apuntaron ayer fuentes del caso, el agresor sería el novio de una joven que era pretendida por la víctima, de ahí que ya hubiera habido amenazas hacia ésta previamente. Algunas versiones apuntan a que incluso el menor había mantenido una relación con esta chica en el pasado, lo que habría incrementado el enfrentamiento entre ambos. Esta situación habría motivado que el novio de la chica y varios amigos suyos esperaran a la víctima a la puerta del instituto, en el que también estudiaba la novia, lo persiguieran armados con un bate de béisbol y un cuchillo y lo agredieran a golpes y a puñaladas en el camino del centro educativo hasta la parada del autobús.

La existencia de estas amenazas motivaría también la reacción de unos familiares de la víctima, a los que unos vecinos oyeron ayer preguntarle a los guardias civiles que acudieron al lugar por qué no habían acudido antes, cuando llevaban tiempo pidiendo protección. De este joven se difundió ayer también un audio en el que amenazaba a otro adolescente ajeno a lo ocurrido ayer, a través de la red social Instagram. Le decía que le iba a sacar las tripas y que lo iba a rajar por el mero hecho de que le escribiera a su novia a través de dicha red social. "Cuando te coja, te voy a sacar las tripas a ti y a tu madre, ¿te estás enterando? Que eres un puto niño chico de mierda, todo el día mirando a mi novia en el instituto y ahora dándole a seguir en el Instagram, ¿tú qué eres tonto o qué? Socio, te he dado a seguir veinte veces y no me has aceptado. A ver si te cojo", pronuncia el presunto asesino.

Otra versión, aportada por fuentes familiares, apunta a que Aarón no era el objetivo del autor del crimen, sino que intercedió o medió en defensa de un amigo suyo, con el que el agresor mantenía el pique por la novia. Según esta teoría, el joven de Aznalcóllar murió simplemente por meterse en la pelea para tratar de evitar la muerte de su amigo, que era realmente a quien perseguía la pandilla de El Castillo de las Guardas.

La tercera hipótesis la aportaron varios amigos del joven asesinado, que hablaron con los periodistas en el lugar de los hechos. Según ellos, lo que ocurrió ayer fue una pelea entre dos chicas en el recreo del instituto. Estas dos jóvenes serían las novias del agresor y de la víctima. Aarón habría mediado en esta riña entre las dos adolescentes y una de ellas habría avisado a su novio, el joven de El Castillo de las Guardas, para que acudiera a buscar a Aarón a la puerta del instituto.

La Guardia Civil tendrá que esclarecer lo ocurrido y por qué se produjo esta reacción tan violenta que acabó con la trágica muerte de un adolescente de 17 años, en el que es el primer homicidio del año 2025 en la provincia de Sevilla. El Ayuntamiento de Aznalcóllar, de donde era natural la víctima, ha decretado tres días de luto oficial. El alcalde de este pueblo, Juan José Fernández Garrido, estuvo en todo momento acompañando a los familiares de la víctima en la escena del crimen. El primer edil del municipio minero no quiso hacer declaraciones para preservar la investigación de la Guardia Civil. Junto a él, estuvo su homólogo de Gerena, Javier Fernández Gualda.

El instituto de educación secundaria de Gerena contará desde este jueves con un equipo de apoyo psicopedagógico para su comunidad educativa. Las autoridades educativas han determinado la continuación de las clases merced a los protocolos estipulados para situaciones de esta naturaleza, aunque incorporando un equipo de apoyo psicopedagógico para la comunidad educativa a cuenta del impacto de este suceso.

El Consistorio de Gerena, en un comunicado, ha mostrado sus condolencias a la familia del joven de Aznalcóllar víctima del crimen, a la comunidad del instituto y al propio municipio de Aznalcóllar, solicitando a la población "que sea prudente con la difusión de información no contrastada sobre los hechos, por respeto a la familia y a las diligencias de los investigadores", que estarían bajo secreto de sumario. "La noticia ha causado una gran conmoción. Ahora es el momento de acompañar a la familia en su dolor y de que se sienta arropada en este duro trance. También de que actúe la justicia ante este despreciable crimen", señala el comunicado. El Ayuntamiento, con el acuerdo de todos los grupos políticos representados en el pleno, ha acordado en cualquier caso decretar dos días de luto oficial en señal de duelo, jueves y viernes.