La Aemet lo confirma: llega una DANA que dejará lluvias este Domingo de Ramos en Sevilla

Esta semana tendrá dos episodios diferenciados en lo que respecta a la situación meteorológica. Así se deduce por el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que avanza una semana más cálida y lluviosa de lo normal en todo el país, salvo en el extremo norte peninsular. A partir del jueves, la llegada de una nueva borrasca dejará precipitaciones que podrían afectar al desarrollo de las procesiones de Viernes de Dolores, Sábado de Pasión y Domingo de Ramos.

Todo indica que las cofradías deberán permanecer pendientes de la actualización de las previsiones y confiar en que el tiempo permita el normal desarrollo de las procesiones. La probabilidad de precipitaciones asciende a un 95% en las primeras horas de la tarde del Domingo de Ramos en Sevilla (12:00-18:00 horas), si bien disminuye hasta el 45% hacia el final del día (18:00-24:00 horas). Antes, las lluvias podrían ya afectar a los preparativos y actos del inicio de la Semana Santa en la capital hispalense.

Primera mitad de semana marcada por la estabilidad

La estabilidad atmosférica marcará la primera parte de esta semana en Sevilla. Este lunes será un día de cielos con intervalos de nubes bajas y nubes de evolución diurna en las sierras. Mientras, las temperaturas irán en notable ascenso, favorecidas por el viento de componente sur, con 26ºC de máxima en la capital.

En la jornada del martes 8 continúa la misma tendencia, con cielos nubosos o despejados en la provincia. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios, en el entorno de los 11ºC a 13ºC, con máximas en ascenso hasta los 27ºC en Sevilla y Lebrija y hasta 28ºC en Écija. El viento será flojo rolando a componente este, sin descartar intervalos moderados en el sureste de la provincia.

El miércoles 9 regresan los intervalos de nubes medias y altas. No se esperan grandes cambios en las temperaturas y predominarán los vientos flojos de levante. No obstante, al final del día no se descartan chubascos débiles en la provincia.

Lluvias para el Viernes de Dolores y Sábado de Pasión

A partir del jueves 10 de abril, se prevé un claro cambio de tendencia con la llegada de abundante nubosidad, fruto de "una baja fría aislada que se situará en el suroeste de la península y generará inestabilidad", según la Aemet. Durante esta jornada se esperan ya precipitaciones dispersas, más probables hacia últimas horas del día. En cuanto a las temperaturas, las mínimas no variarán frente al descenso de las máximas, hasta los 25ºC en Sevilla. Prevalecen los vientos flojos a moderados de componente este.

La baja aislada, procedente del archipiélago canario, y que dejará fuertes precipitaciones y tormentas en el archipiélago este miércoles, irrumpirá este Viernes de Dolores en Sevilla. Con elevada probabilidad, tendremos cielos nubosos con precipitaciones, especialmente durante la madrugada (75%), pero menos durante la tarde (45%), según las primeras estimaciones de la Aemet. El portal Eltiempo.es sugiere una cantidad acumulada de 5 litros por metro cuadrado en la capital. Entretanto, las temperaturas ascenderán de nuevo hasta los 27ºC en Sevilla.

De cara al Sábado de Pasión, la probabilidad de lluvias en Sevilla, que podrían ser de carácter tormentoso asciende hasta el 95% en las horas central del día (12:00 a 18:00 horas) o del 70% a últimas horas. El termómetro podría sufrir otro vaivén en esta jornada, donde la temperatura no pasará de 23ºC en la hispalense.

Parece que tampoco las procesiones del Domingo de Ramos se librarán de la lluvia. No obstante, debido a la variabilidad atmosférica propia de esta época del año, habrá que esperar a datos más concretos conforme avancen los días para determinar el alcance de esta nueva borrasca y sus efectos sobre los cultos de la primera parte de la Semana Santa.