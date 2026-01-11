Justo, Escribano, Perera: tres casos muy distintos...

El final de estos especiales semanales que diseccionan las respectivas temporadas de los toreros más destacados del año encara su recta final. Con la dominica llega su penúltima entrega -la última fondeará en las orillas del Guadalquivir- para hacer recuento de algunos nombres que no podían quedar atrás, especialmente los de Emilio de Justo, Manuel Escribano y Miguel Ángel Perera que han defendido sus respectivas posiciones sin apearse de los puestos altos de la tabla.

De hecho hay que resaltar que Emilio de Justo ha concluido la campaña como tercero del podio estadístico final a pesar de los percances consolidando su papel de torero de ferias. Aunque las cosas comenzaron con algún descalabro inesperado. En la gestación de la Feria de Abril, el diestro cacereño había sido el efecto colateral de un pulso que trajo cola. En realidad acabó siendo el perdedor del frustrado encaje de los toros de La Quinta, que terminaron por ser retirados del elenco ganadero por la familia Martínez-Conradi invocando un acuerdo previo con Ramón Valencia para que fueran lidiados en la semana de farolillos. Emilio llegó a ofrecerse para estoquearla en solitario si se cambiaba la fecha pero el affaire, además de tensar la presentación de los últimos carteles tejidos por los Pagés acabó por dejarle fuera y provocar una de las sentencias lapidarias del ex empresario: “lo de Emilio es como ir a la guerra sin armas...”

Emilio de Justo, en la plaza de la Maestranza en 2024. / Juan Carlos Muñoz

Armado o desarmado, Emilio de Justo ha logrado mantener su cartel en una campaña que tampoco se ha librado de sus dosis de dureza y en la que continía puliendo las secuelas -aún evidentes- de aquel percance que pudo acabar con su vida y su carrera en la primavera de 2022. Fue en Madrid, la misma plaza en la que ha concluido la campaña de 2025 sin librarse de otro tremendo percance que enjugó con una jubilosa salida a hombros. Era el colofón obligado -se vio forzado a cortar por una doble de un año sostenido en plazas de segunda y tercera en la que no faltaron triunfos resonantes como el de Málaga. Y eso sí, muy ligado a los grises de Victorino Martín y La Quinta. ¿Los estoqueará en su retorno a Sevilla en 2026? Apuesten...

Escribano, rey de Taifas

Manuel Escribano ha sostenido una campaña potente en la estadística pero un punto confinada en ese circuito rural en el que se mueve como rey absoluto. De las 39 corridas toreadas en 2025, 23 se verificaron en plazas de tercera. Pero el diestro de Gerena, un año más, no falló en Sevilla donde había apostado por un triplete sumando la corrida de Santiago Domecq a la habitual ración de miuras y victorinos. La simbiosis con los antiguos albaserradas volvió a ser infalible: Manuel se encontró con Mosquetón, un toro de vuelta del que paseó las dos orejas. Acababa de firmar la cúspide de una campaña marcada por la regularidad en la que no se ha prodigado tanto con su divisa estrella.

Hubo una excepción de gran significado personal y profesional: Manuel Escribano escogió la plaza de Alicante para encerrarse en solitario con seis toros de Victorino Martín. La elección del escenario no era casual. Había estado a punto de morir en el mismo ruedo mediterráneo nueve años antes. Indultó al tercero. Curiosamente no volvería a encontrarse con ellos el resto de la campaña.

Perera pasa a 'Anarquico', el gran toro de Santiago Domecq. / José Ángel García

Veteranía asolerada

Pero hay que seguir bajando por la célebre tabla para encontrar a Miguel Ángel Perera en la novena posición con 35 funciones cumplidas. El diestro de Puebla de Prior ha repartido esas actuaciones de forma equitativa por los cosos de primera, segunda y tercera categoría defendiendo su propia posición. Pero, más allá del calendario de sus triunfos o su regularidad profesional, habría que subrayar la solidez y la madurez de una carrera que ha resistido mejor el desgaste que la mayoría de sus compañeros de generación. Perera, es evidente, se encuentra en los tramos finales de una carrera que ya rebasa las dos décadas de alternativa pero mantiene intacto el sentido de la responsabilidad a pesar del inexorable paso de los años y la llegada de los nuevos cachorros.

En la plaza de la Maestranza, que le había visto salir por la Puerta del Príncipe en 2024, se palpó ese halo. Pero hay que dejar a un lado las orejas para subrayar la buena feria, de torero asolerado, que echó Perera. El extremeño no cosechó mayor premio por culpa de la espada con el grandioso Anárquico que revalorizó la corrida de Santiago Domecq. Al día siguiente, con los toros de Victoriano del Río volvió a mostrarse en maestro. En su campaña hay que destacar otros trasteos como los de Nimes, la Puerta de los Califas de Córdoba, el triunfo de Dax... aunque el propio matador también subraya una faena a un toro de Fuente Ymbro en Madrid. En 2026 cumplirá 22 años de alternativa. Pero mantiene la forma.