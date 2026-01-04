De los novísimos... o no tanto

EN el estreno de un año invocado como espoleta de la necesaria renovación de la primera fila toca hacer recuento de efectivos. Ha llegado, ahora sí y con todas sus consecuencias, el turno de esos toreros jóvenes -algunos no tanto- que están llamados a restañar los huecos de las ferias e insuflar un soplo de aire fresco en el añoso escalafón de matadores, lastrado por las componendas de un sistema viciado y clientelar que sufre los terrores del año mil con la incierta retirada de Morante -no sabemos hasta cuando- y la irreversible decadencia de los capitanes de otra época. Nada que no hayamos contado ya... El caso es que contamos con toreros de alternativa reciente pero, también, con una extensa nómina de matadores con algunos trienios cotizados que siguen siendo novedad por la escasa prodigalidad que les había propiciado este tinglado cerrado y autárquico.

El búnquer, precisamente, había venido impidiendo sistemáticamente que ese segundo grupo de toreros contara con demasiadas y reales oportunidades en edad de merecer. En otras calendas cabía aprovecharlas y subirse al carro; o desperdiciarlas para volver al arroyo sin remedio. Pero dejó de haber chances en tiempo y modo. Podemos poner ejemplos de unos y otros con el riesgo de dejarnos alguno en el tintero pero vamos a empezar por los bisoños.

El más señalado es el jovencísimo diestro charro Marco Pérez que ha vivido un durísimo estreno en el escalafón mayor sin gozar del candor que acompañó sus inicios. Se doctoró en Nimes después de una encerrona novilleril en Las Ventas -el espejo de El Juli era tan evidente como imposible- en la que sufrió la crudeza, y hasta la injusticia, de un público que no le perdonó los algodones de su trayecto novilleril pese a la indeclinable entrega con la que afrontó una tarde que se había previsto con otro desenlace. Apenas había alzado el vuelo tras su lujosa alternativa cuando sufrió una dolorosa fisura de cadera en Alicante que le tuvo un mes justo en el dique seco. A pesar de todo ha podido sumar treinta corridas de toros en un tour basado en plazas de segunda y tercera eludiendo, por ahora, los escenarios de mayor exigencia. Pérez no ha fallado en la estadística pero ya es uno más en una línea de frente en la que crece la exigencia. ¿Lo veremos en Sevilla o Madrid en 2026?

Hay otros toreros de recentísima alternativa que engrosan este relevo. Podemos empezar, sin orden concreto, por Javier Zulueta que ha pisado los principales escenarios en dos notables temporadas como novillero con caballos -fulgurante inicio en Olivenza en 2024 y excelente final el pasado verano- antes de afrontar una alternativa deslucida por el ganado en la última corrida organizada por sus apoderados, la empresa Pagés, en la plaza de la Maestranza. Ahora toca subir el escalón y esperar el desarrollo de ciertos acontecimientos...

ALTERNATIVAS EN 2025 Hasta 17 novilleros cambiaron de escalafón el pasado año. Fueron Chicharro, Tristán Barroso, Javier Blanco, Manuel Román, Marco Pérez, Miguel Andrades, Clemente Jaume, Fabio Jiménez, Pablo Páez, Víctor Cerrato, Manuel Caballero, Aarón Palacio, Villita, José María Trigueros, Zulueta, Juan Herrero y Cristiano Torres

Pero podemos seguir hablando de toreros que cuentan con ese secreto placet de los profesionales y los buenos aficionados. En la última hornada ha interesado Samuel Navalón, de alternativa septembrina de 2024. La de 2025 ha sido su primera campaña completa como matador sumando 16 corridas, la mayoría en plazas de tercera. Pero en 2026 habrá que estar muy pendientes de la evolución de un nuevo torero maño, Aarón Palacio, que goza de ese inexplicable algo más -la difícil ecuación de inteligencia, buen corte y valor- que le permitirá ser el gran torero que ha anunciado ser en su sobresaliente trayectoria como novillero. No podemos olvidar en este estrato a Víctor Hernández que además de sobreponerse a varios percances terminó de rendir Madrid con su prodigiosa mano izquierda el pasado mes de octubre.

Ya lo hemos dicho: en otro extremo, en circunstancias muy distintas, encontramos a otro grupo de matadores veteranos que han tardado en ser descubiertos, o repescados, por el gran público. La trayectoria de Saúl Jiménez Fortes es paradigmática. No ahondaremos en las circunstancias de una carrera marcada en sus inicios por una sucesión de percances, alguno horripilante. Pero el diestro malagueño no era carne de cañón. Los buenos aficionados conocían su excelente concepto que volvió a brotar a borbotones -la confianza de Garzón fue clave- en la feria de Málaga de 2024, propiciando su presencia, siempre esperada, en los ruedos de Madrid, Pamplona, Bilbao, Santander o Valladolid en 2025. Pero no se vayan todavía, que aún hay más: tenemos el caso David Galván, un torero de exquisita y diferenciada personalidad, redescubierto por muchos a raíz de aquella originalísima faena madrileña de 2024. Se le sigue esperando para 2026. La lista es más larga pero los ejemplos son más que válidos aunque no nos olvidamos de otros como Jorge Martínez, El Astigitano, Calerito, Rafa Serna...