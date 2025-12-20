Roca Rey: un año vivido a contrapelo

NO, no ha sido el mejor año de Roca Rey en una temporada en la que ha cumplido su décimo aniversario de alternativa y, posiblemente, ha marcado el inicio de una nueva etapa. Pero algunas cuestiones de trastienda, errores de criterio y algún planteamiento que no salió como se había preparado ha condicionado la cuenta de resultados y hasta la propia comodidad del torero. El paladín peruano se ha enredado en varias decisiones a contrapelo que han acabado marcando una campaña que empezó con la pesada digestión de la película Tardes de soledad. Era una apuesta personal de Roberto Domínguez, su antepenúltimo mentor, que acabaría dejando la dirección de la carrera del limeño al concluir la campaña anterior.

El archipremiado trabajo del cineasta Albert Serra no se correspondía a las expectativas del torero, que se había hecho otra idea. Pero el tiempo, juez severo, acabaría quitándole la razón. Roca tuvo que rendirse a la evidencia, asumiendo el éxito y la trascendencia de una filmación que comenzó su cosecha de premios ganando la Concha de Oro del festival de San Sebastián y ha proyectado la figura del torero fuera del ámbito taurino llevándole, incluso, a recoger junto a Serra el rescatado Premio Nacional de Tauromaquia en el Senado del Reino de España.

Pero la ruptura con Roberto iba a espolear, de paso, una solución experimental. Andrés iba a poner la dirección de su carrera en manos de su hermano Fernando a la vez que decidía recortar el número de sus actuaciones, escogiendo los escenarios y midiendo al milímetro la naturaleza de las ternas a costa, muchas veces, de quedar eclipsado por algunos toreros a los que dio sitio en sus carteles. Fue el caso de David de Miranda, que abrió la única Puerta del Príncipe en una Feria de Sevilla marcada por la plenitud morantista. Roca había dejado el campo libre a Daniel Luque -que cuajó una notable feria- en la corrida del Domingo de Resurrección. Por más que anduviera cerca de abrir la Puerta del Príncipe el día 7 de mayo después de desorejar a un grandioso ejemplar de Victoriano del Río iba a dejar un escaso rastro en la memoria.

ESTADÍSTICAS Roca Rey ha toreado 39 corridas en los ruedos europeos durante la temporada 2025 que le sitúan en el puesto octavo del escalafón. Cortó un total de 51 orejas y un rabo e indultó a un astado. Todas sus actuaciones se verificaron en plazas de primera y segunda.

Antes de todo eso había puntuado con contundencia de primera figura en las Fallas valencianas, la Picassiana de Málaga y la feria pascual de Arlés. Pasado el trago sevillano, Roca no tendría demasiada suerte en su primer bolo madrileño aunque se resarciría por completo en la Feria del Caballo de Jerez indultando a Labriego, un gran ejemplar de Jandilla. Abrió la Puerta de los Califas en Córdoba y hasta cortó una oreja con el envío de El Torero en Las Ventas, el mismo día de la esperanzadora confirmación de Rafa Serna que él mismo había autorizado. Las puertas grandes de Cáceres, Toledo, Alicante y Castellón tampoco se resistieron pero la cuenta de resultados iba a entrar en un peculiar receso, estrenado el verano, hasta la triunfal cita de las Colombinas de Huelva.

Andrés contemplaba que su estrella, de alguna manera, empezaba a declinar ante el inmenso fulgor morantista. La apabullante temporada del genio de La Puebla estaba eclipsado cualquier componenda, para el peruano y todo el escalafón de matadores. Era la reedición de la ley de Guerrita: después de mí nadie... Las cosas se iban a enredar mucho más, entrado el verano, a costa del supuesto veto a la pretensión de Morante de ocupar el puesto que Cayetano había dejado libre en Santander, donando sus honorarios a una causa benéfica. En realidad se trataba de un cepo que el cigarrero -perro viejo- había dejado abierto. Roca lo pisó sin anestesia pero la cosa iba a enfangarse aún más en El Puerto, donde compartió salida a hombros con Morante, a colación de aquel quite más o menos oportuno que fue afeado por el cigarrero. La respuesta de Roca ya está en el anecdotario del toreo: “Maestro, fúmese un purito despacito...” La ruptura de hostilidades era evidente. Las mismas que empezaba a sentir desde el tendido...

La gran respuesta de Roca, el verdadero golpe de báculo, llegaría en las arenas cenicientas de Bilbao. Ahí salió la contundencia y el nivel de primera figura ante una gran corrida de Victoriano del Río. Había sido la verdadera cúspide de una compleja temporada que, desde ese momento, entró en una recta final condicionada por la dureza de algunas cogidas y las secuelas de varias lesiones. Pero había una cita de la que no se podía quitar: era la última corrida del abono sevillano en la feria de San Miguel. Roca afrontó el reto, escenificó su reconciliación con Morante -no se veían las caras desde el lío del Puerto- y cortó lo que quedaba de campaña. 2026 lo afrontará de la mano de Luis Manuel Lozano.