Roca Rey oficializa su nueva etapa profesional: será apoderado por la casa Lozano

La noticia, que ya no era tal, se ha confirmado. Andrés Roca Rey afrontará una nueva etapa profesional en su carrera escogiendo a Luis Manuel Lozano como nuevo apoderado. En el camino ha quedado, después de un único año, su hermano Fernando que, a su vez, había sucedido a Roberto Domínguez en la dirección de la carrera del diestro limeño.

El propio torero lo ha confirmado a través de los perfiles oficiales de sus redes sociales. "Con esta nueva alianza, Roca Rey inicia un ilusionante proyecto que combina juventud, ambición y experiencia" señala en ese comunicado precisando que "el objetivo común es continuar escribiendo páginas importantes en la historia del toreo, con el compromiso, la entrega y la autenticidad que siempre han definido al diestro limeño". El gabinete de prensa de Roca Rey concluye la nota señalando que "el torero peruano encara con renovada motivación los próximos compromisos de su temporada americana, que continuará el próximo 2 de noviembre en Lima, en una cita muy especial en la que estoqueará seis toros en solitario, uno de los hitos más esperados de su carrera".

Los acontecmientos se habían sucedido sin solución de continuidad: a la ruptura de Andrés Roca con su hermano Fernado sucedio la de Luis Manuel Lozano con Daniel Luque espoleando todas las especulaciones. El acercamiento del torero y el apoderado era un hecho aunque quedaba esta confirmación oficial que abre un nuevo tramo en la trayectoria taurina de la primera figura del panorama actual.