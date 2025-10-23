La casa Lozano rompe con Daniel Luque y se acerca a Roca Rey

Los acontecimientos se han sucedido a la velocidad de vértigo. Si en las primeras horas de la tarde del martes se anunciaba la ruptura de Roca Rey con su hermano Fernando, a lo largo de la jornada arreciaban los rumores que acercaban al paladín peruano a Luis Manuel Lozano a la vez que se especulaba con la ruptura de éste con Daniel Luque, al que ha acompañado durante el último año. El acuerdo podría estar cercano pero ambas partes se encuentran aún en conversaciones sin que haya aún una confirmación oficial.

Pero todas las piezas ya habían encajado al final del miércoles, confirmándose por distintas vías que la ruptura del diestro de Gerena con la clásica casa empresarial toledana era un hecho y que Luis Manuel Lozano, libre de ese compromiso, podría convertirse en el nuevo mentor de Roca Rey según avanzó la web especializada Aplausos. En medio de esa carambola, además, latía otra circunstancia: Lozano se dispone a apoderar al mismo torero que había vetado en las últimas temporadas al que acababa de dejar.

La ruptura de Luque y Lozano se hacía oficial a través de un escueto comunicado que reproducimos textualmente:

El matador de toros Daniel Luque y Luis Manuel Lozano han decidido romper la relación de apoderamiento que les ha unido durante la temporada 2025. Un año en el que Daniel Luque ha toreado 33 corridas de toros, cortando 56 orejas y sumando 19 Puertas Grandes.

Ambas partes se desean suerte en un futuro.

La ruptura de Luque y Luis Manuel Lozano se ha producido un año exacto después de sellar el acuerdo de apoderamiento con el clásico apretón de manos. Luque queda libre de nuevo para escoger el mentor que le acompañe en la próxima campaña.