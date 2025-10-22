Roca Rey se desvincula de su hermano Fernando

“Este año ha tenido un sentido muy especial para mí. Fernando y yo crecimos soñando con llegar juntos hasta aquí, y poder hacerlo realidad ha sido una de las mayores satisfacciones de mi vida. Compartir la temporada de mi décimo aniversario con mi hermano fue un regalo que nos debíamos desde hace tiempo. Vivimos cada tarde con la ilusión de los comienzos y con la serenidad que da el camino recorrido. Hoy cierro esta etapa con gratitud, con orgullo y con un profundo respeto por todo lo que juntos hemos construido.”

Así reza el comunicado enviado a los medios por Joserra Lozano, jefe de prensa del astro limeño, confirmando a ruptura entre Andrés Roca Rey, máxima figura de la actualidad, y su hermano Fernando, que le había apoderado en la temporada 2025.

"Concluida la temporada europea 2025, Andrés Roca Rey y su hermano Fernando dan por finalizada la etapa que ambos acordaron vivir juntos, cumpliendo así una promesa que se hicieron hace años. Lo que comenzó como un sueño compartido se convirtió en una experiencia que los ha unido más allá del ruedo y que deja una huella imborrable en la carrera del torero" señala la misma nota dejando en el aire quién será la persona o empresa que rija la carrera del diestro limeño a partir de ahora.

Roca Rey y su hermano Fernando, que le ha apoderado en 2025, / Aplausos

Antecedentes

Roca Rey había confiado en su hermano Fernando después de dejar en el camino a Roberto Domínguez que defendió sus intereses profesionales entre 2020 y 2024. El apoderamiento de su hermano, que comenzó el 13 de noviembre del pasado año, sólo ha sido efectivo en la temporada 2025 y se realizó a través de la empresa Chacrasana S.L. tal y como fue confirmando el propio astro peruano a los pesos pesados de la patronal taurina de cara a las contrataciones de la campaña que acaba de finalizar.

Fernando Roca Rey es diez años mayor que su hermano Andrés y finalizó su etapa como matador de toros hace tres años en su Lima natal, plaza en la que había tomado la alternativa 17 años antes. Su nombre se había barajado en los mentideros taurinos a raíz de la ruptura con Roberto que, a su vez, había sustituido a Ramón Valencia y al diestro sevillano José Antonio Campuzano con los que rompió en 2020 después de cinco años de vínculo profesional.

Una vez más queda por saber qué papel jugará otro matador de toros, el cordobés José Luis Moreno, que se había integrado en las últimas temporada en el equipo del torero en calidad de asesor artístico y acompañante. Mientras tanto, Roca Rey culmina su preparación antes de volver a los ruedos para estoquear seis toros en solitario la feria del Señor de los Milagros de Lima, su patria chica, para conmemorar su décimo aniversario de alternativa.