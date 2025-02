Ramón Valencia: "Lo de Emilio de Justo es como ir a una guerra sin armas"

Los carteles del abono de la temporada 2025 ya están en la calle. Serán 24 espectáculos desmenuzados en las 17 corridas de toros, las seis novilladas con picadores y el festejo de rejones que el empresario del coso sevillano, Ramón Valencia Pastor, ha presentado este martes en la tradicional y manida rueda de prensa acompañado de su hijo Ramón Valencia Canorea, consejero de la empresa Pagés. Fue una densa sesión en la que el gerente de Pagés eludió entrar en los temas de mayor calado informativo después de valorar la calidad de las combinaciones presentadas. "Ésta es una feria sólida, entendemos que rematada y creemos que está equilibrada” señaló el empresario antes de ponerle nota a su propio trabajo al definirlo como “una feria de lujo”. Valencia destacó la relevancia de Morante de la Puebla. “Es de agradecer su presencia en cinco tardes”, añadió enseñando el guión que había marcado la gestación de estas combinaciones desde su particular prisma: “Se cumple esa ley no escrita del toreo que consiste en premiar a quien triunfa que es el caso de Talavante, Daniel Luque, Miguel Ángel Perera, Escribano, Borja Jiménez…”

Pero la rueda de prensa iba a quedar bruscamente limitada en cuanto se hicieron las preguntas más candentes, las de mayor interés de los aficionados. Ramón Valencia, interpelado por la prensa, ya había dado su propia visión de la ausencia de Juan Ortega en un cartel, el del Domingo de Resurrección, en el que era apuesta segura para el aficionado después de cuajar la faena de mayor calado artístico y trascendencia de la pasada campaña. “Ortega tiene una gran importancia en Sevilla, que ya va siendo casi su plaza, pero teníamos unas prioridades; contábamos con cuatro puertas del Príncipe y hemos considerado oportuno que los toreros que estuvieran el Domingo de Resurrección fueran tres puertas del Príncipe salvando la circunstancia de nuestro querido amigo José Antonio Morante.

La palabra dada

A partir de ahí, la tensión se iba a cortar con un cuchillo. El propio empresario, antes de empezar el turno de preguntas había advertido que “jamás” había “faltado a la palabra dada”. La alusión era clara: el comunicado enviado por la ganadería de La Quinta el pasado viernes acusaba al gerente de Pagés, precisamente, de fallar a esa palabra. Los ganaderos defienden que el compromiso adquirido con la empresa era para lidiar sus toros en la semana de farolillos, un extremo que el propio Valencia había negado el mismo viernes en los corrillos posteriores a la presentación del cartel de Martha Jungwirth. En ese momento emplazó a los periodistas a la rueda de prensa de este martes.

Pero Valencia no quiso entrar en el más mínimo detalle de las negociaciones con la familia Martínez-Conradi o la fallida contratación de Emilio de Justo, principal y más polémico ausente del abono presentado que, al borde de la campana, había llegado a ofrecerse para estoquear en solitario el encierro de La Quinta siempre y cuando se trasladara a la semana ferial. “He querido evitar las polémicas y nunca hemos faltado a nuestra palabra” repitió Valencia dando el tema por zanjado. al menos por su parte.

La prensa insistió sobre el asunto ante la evidente incomodidad de los Valencia, padre e hijo. “A ningún ganadero, cuando se adquiere la corrida y se reseña en el campo se le dice qué día va a venir…”, añadió Valencia Pastor siendo interrumpido por su propio hijo, Valencia Canorea, cuando los periodistas pidieron nuevas aclaraciones. “Mi padre ha dejado bastante claro que no vamos a hacer ningún comentario sobre ese tema”. Desde ese punto, la rueda de prensa evidenció la incomodidad de los convocados y especialmente de los convocantes…

De la TV a una guerra sin armas…

Había que seguir preguntando. Los plumillas requirieron la opinión del empresario sobre el ofrecimiento de Emilio de Justo, presto y dispuesto a encerrarse en solitario con los grises de La Quinta con el placet de los ganaderos. “Eso es querer plantear una guerra sin armas”, zanjó el empresario. No se iba a hablar más del asunto… A partir de ahí tocaba hablar de la televisión que ya dejó de emitir la Feria de San Miguel por incapacidad económica. “Como bien saben ustedes denunciamos la situación por incumplimiento de contrato; cierto es que hemos mantenido alguna relación con Matías de la Puerta y Luis Garzón pero no se ha concretado absolutamente nada porque no tenían nada que ofrecer”. Valencia admitió otros contactos indirectos con Canal Sur: “No sé si tienen el presupuesto adecuado”, apostilló el gerente de Pagés.

El asunto de la televisión siguió marcando el cuestionario de los periodistas, interpelando por la situación de una plataforma que había recibido el espaldarazo de la propia empresa para surgir de la nada en la temporada 2023 y encontrarse en pique de un repique en vísperas de la de 2025. “Era un proyecto muy ilusionante para ellos; nos transmitían mucha confianza y presuntamente venían con un gran presupuesto. Previamente habían firmado Madrid y Valencia y aquí venían de segunda línea pero se han desinflado por un problema meramente económico. Argumentan que han tenido un problema con el pirateo… y un porcentaje muy alto es de gente del toro que se vanagloria de ello”, apostilló Valencia descartando que, hoy por hoy, se pueda televisar la Feria.

Pero la cosa iba a volver a tensionarse a cuenta de la renovación o revisión del contrato que une a la empresa Pagés con la Real Maestranza desde 1932 y que está a punto de finalizar en 2025, un asunto candente que incomoda visiblemente al empresario cada vez que es preguntado por ello. La pregunta era si se había mantenido ya algún tipo de contacto con la propiedad en este punto. “No, no se ha negociado” señaló Valencia remachando que “no era el tema de debate”. “De ese tema que tengo con la Real Maestranza nunca he hablado públicamente ni lo voy a hacer”, remachó-

Había otras cuestiones de menor calado, como el cambio de horario del ciclo continuado de festejos que este año –el calendario litúrgico manda- se meten de rondón en mayo y comenzarán a las siete de la tarde. “Si hace un mes de calor es complicado” argumentó Ramón Valencia que ha aplicado el IPC en la subida de unas localidades. La Feria es la que es y ya está sujeta al juicio del aficionado. Todo quedará en meros dimes y diretes si los toros embisten y los toreros están a la altura de las circunstancias.