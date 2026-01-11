Un hombre se atrinchera en su vivienda en Camas

Despliegue policial en Camas por un vecino que se ha atrincherado en su vivienda tras disparar al aire

Un hombre se ha atrincherado esta mañana en su vivienda de Camas después de que haya sacado un arma de fuego con la que ha efectuado varios disparos al aire, según han confirmado a este periódico fuentes policiales.

El suceso tiene lugar en el número 13 de la calle Melilla, en el barrio de la Extremeña, donde según las primeras informaciones recabadas un hombre ha realizado a primera hora de la mañana varios disparos al aire y, a continuación, se ha atrincherado en la vivienda. Afortunadamente, ningún vecino de la calle ha resultado herido como consecuencia de los disparos.

Hasta el lugar del suceso se han trasladado efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Goes), así como un negociador del cuerpo, que está en contacto con el individuo atrincherado para tratar de que deponga su actitud y se entregue a los agentes.

Relacionado Las imágenes del despliegue policial por un hombre que se ha atrincherado en Camas

La persona que se ha atrincherado vive sola en este domicilio y, según el testimonio de algunos vecinos, estaba provocando mucho jaleo, por lo que sobre las siete de esta mañana se personó en el lugar una patrulla de la Policía Local, a la que el individuo habría recibido empuñando el arma.

Un numeroso grupo de vecinos de la calle se ha concentrado en la zona, mientras la Policía mantiene acordonada la vivienda del sospechoso y hay un fuerte despliegue policial. En la puerta de la asociación de vecinos La Extremeña hay una ambulancia del 112 y también agentes de la Guardia Civil.