Las imágenes del despliegue policial por un hombre que se ha atrincherado en Camas

Un hombre se ha atrincherado esta mañanaen su vivienda de Camas después de que haya sacado un arma de fuego con la que ha efectuado varios disparos al aire, según han confirmado a este periódico fuentes policiales.
El suceso tiene lugar en el número 13 de la calle Melilla, en el barrio de la Extremeña, donde según las primeras informaciones recabadas un hombre ha realizado a primera hora de la mañana varios disparos al aire y, a continuación, se ha atrincherado en la vivienda. Afortunadamente, ningún vecino de la calle ha resultado herido como consecuencia de los disparos.
1/10Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas/Antonio Pizarro
2/10Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas/Antonio Pizarro
3/10Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas/Antonio Pizarro
4/10Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas/Antonio Pizarro
5/10Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas/Antonio Pizarro
6/10Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas/Antonio Pizarro
7/10Efectivos de emergencias sanitarias en la calle Melilla de Camas/Antonio Pizarro
8/10Una ambulancia desplazada a la zona./Antonio Pizarro
9/10Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas/Antonio Pizarro
10/10Los vecinos observan el despliegue desde una azotea./Antonio Pizarro