Las imágenes del despliegue policial por un hombre que se ha atrincherado en Camas

Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas / Antonio Pizarro

El individuo efectuó varios disparos al aire con un arma de fuego pero afortunadamente no ha resultado herida ninguna persona

Un hombre se ha atrincherado esta mañana en su vivienda de Camas después de que haya sacado un arma de fuego con la que ha efectuado varios disparos al aire, según han confirmado a este periódico fuentes policiales.

El suceso tiene lugar en el número 13 de la calle Melilla, en el barrio de la Extremeña, donde según las primeras informaciones recabadas un hombre ha realizado a primera hora de la mañana varios disparos al aire y, a continuación, se ha atrincherado en la vivienda. Afortunadamente, ningún vecino de la calle ha resultado herido como consecuencia de los disparos.

1/10 Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas
2/10 Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas
3/10 Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas
4/10 Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas
5/10 Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas
6/10 Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas
7/10 Efectivos de emergencias sanitarias en la calle Melilla de Camas
8/10 Una ambulancia desplazada a la zona.
9/10 Las imágenes del despliegue policial por el hombre atrincherado en Camas
10/10 Los vecinos observan el despliegue desde una azotea.

