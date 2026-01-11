La asociación A Contramano denuncia la supresión del carril-bici en el Puente de San Telmo por las obras

La asociación A Contramano denunció ayer, sábado 10 de enero, ante Urbanismo que las obras realizadas para instalar los toldos en el Puente de San Telmo han provocado la supresión de una acera y del carril bici, con el “agravante” de que esta última vía “era el único espacio reservado para el tránsito de bicicletas en el citado Puente”. Por ello, la organización reclamó a través de un escrito la “habilitación de itinerarios ciclo-peatonales accesibles durante el periodo de duración” de las actuaciones y que estén “debidamente señalizados”.

Lo cierto es que este itinerario es utilizado a diario por un elevado número de ciclistas y viandantes. En la zona, se observan desde el viernes vallas de señalización, estructuras base para los futuros toldos y operarios trabajando sobre el terreno, lo que confirma el avance del proyecto municipal. Sin embargo, la interrupción de estos espacios no ha venido acompañada de rutas alternativas señalizadas, lo que ha provocado críticas por parte de asociaciones defensoras de la movilidad sostenible.

Por este motivo, A Contramano presentó ayer el escrito en el que, además de pedir un itinerario ciclo-peatonal accesible y debidamente señalizado, sugirió que se habilite –total o parcialmente– uno de los varios carriles destinados al transporte motorizado. El objetivo no es otro que “preservar el tránsito ciclista por el citado Puente”.

Además de la denuncia, la asociación presentó hace unos días un comunicado en el que manifestó su rechazo a la medida, calificándola como “una nueva muestra del absoluto desprecio del Ayuntamiento hacia peatones y ciclistas”. El colectivo denunció que se haya optado por cerrar completamente una acera y un carril bici sin habilitar un itinerario alternativo, pese a que la vía dispone de tres carriles destinados al tráfico motorizado que permanecen intactos.