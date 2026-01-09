Críticas por el cierre del carril bici y la acera del Puente de San Telmo para la instalación de toldos

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado recientemente las labores previas para la instalación de toldos en el Puente de San Telmo, una actuación que ha generado controversia entre algunos colectivos ciudadanos. Los trabajos, actualmente en fase de preparación, han supuesto el corte provisional de la acera peatonal sur y del carril bici adyacente, un itinerario utilizado a diario por un elevado número de ciclistas y viandantes.

En la zona ya pueden observarse vallas de señalización, estructuras base para los futuros toldos y operarios trabajando sobre el terreno, lo que confirma el avance del proyecto municipal. Sin embargo, la interrupción de estos espacios no ha venido acompañada de rutas alternativas señalizadas, lo que ha provocado críticas por parte de asociaciones defensoras de la movilidad sostenible.

Entre ellas, la asociación de ciclistas A Contramano ha hecho público un comunicado titulado "Un nuevo atentado contra el carril-bici" en el que manifiesta su rechazo a la medida, calificándola como “una nueva muestra del absoluto desprecio del Ayuntamiento hacia peatones y ciclistas”. El colectivo denuncia que se haya optado por cerrar completamente una acera y un carril bici sin habilitar un itinerario alternativo, pese a que la vía dispone de tres carriles destinados al tráfico motorizado que permanecen intactos.

Desde la entidad consideran que existe la posibilidad de reasignar al menos uno de esos carriles para garantizar la circulación ciclopeatonal.