José Antonio Maldonado: "Es altamente improbable que se produzca la misma situación que en la Semana Santa del año pasado"

Sevilla/A siete días del Viernes de Dolores, la incertidumbre meteorológica sigue siendo la tónica predominante.

Así lo ha confirmado el reconocido meteorólogo sevillano José Antonio Maldonado, quien ha advertido sobre la posibilidad de que una borrasca afecte los primeros días de la celebración, lejos aún de la certeza en la predicción.

Otra borrasca por el Atlántico

Maldonado detalla que, actualmente, la península ibérica está siendo azotada por la borrasca Nuria, pero que tras su paso se observa otra nueva perturbación en el Atlántico. "Aún está lejos, pero podría coincidir con el inicio de la Semana Santa", señala el meteorólogo.

No osbtante, Maldonado ha aclarado que "no se trata de una borrasca profunda, pero sí existe la posibilidad de que alcance el suroeste de España y afecte a la parte occidental de Andalucía", pero, de momento, "no parece que vaya a ser de grandes precipitaciones, pero cabe la posibilidad de que, precisamente coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, esa borrasca llegase hasta el suroeste de la península".

"El riesgo existe"

En concreto, "es una posibilidad que ya digo que todavía no se puede catalogar como pronóstico en sí, sino que ese riesgo existe", detalla.

Ante el temor de que se produzca una Semana Santa pasada por agua al nivel del año 2024, Maldonado ha indicado que "parece sumamente improbable ahora mismo, no se ve ese riesgo. Pero es cierto que la atmósfera es muy cambiante, y no se puede precedir. También hay que tener en cuenta que puede influir el hecho de que sea tan tardía", indica.

En ese sentido, detalla que "cabría pensar que eso disminuye el riesgo, pero es que viendo las estadísticas se observa que, en contra de lo que en un principio pudiera parecer, abril es en términos generales más lluvioso que marzo. Por eso digo que no se ve ese riesgo de que se vaya a producir una Semana Santa como la del año pasado, pero, insisto, no se descarta porque hay otro factor, que no lo he citado, que son los modelos, y el índice de humedad que refleja el Centro Europeo reflejan que el índice de humedad en esa semana va a ser elevado y, por lo tanto, es un factor que puede contribuir a que haya algunos días de lluvia, pero no se ve que vaya a ser ni mucho menos como la del año pasado", recalca.

Índice alto de humedad

En este contexto, Maldonado subrayó que aún es prematuro catalogar esta situación como un pronóstico definitivo, ya que los modelos meteorológicos aún no permiten predecir con certeza el clima durante toda la Semana Santa: "En Meteored o en tiempo.com, los pronósticos no cubren aún el periodo completo, solo hasta el Miércoles Santo. De momento, se aprecia la posibilidad de lluvias el Domingo de Ramos y el Martes Santo, pero a partir del Miércoles parece que no", indica.

El meteorólogo, consciente del temor de los cofrades durante estos días, tras la catastrófica Semana Santa del 2024, en la que solo un 30% de las cofradías pudieron salir a la calle, ha indicado que aún queda una semana para el Viernes de Dolores, por lo que "las predicciones serán más precisas dentro de unos días. Ahora mismo solo podemos hablar de tendencias, pero no de un pronóstico exacto", detalla.

¿Qué dicen las estadísticas?

Ante la posibilidad de que continúen los episodios de lluvia tras un inicio de primavera marcado por fuertes precipitaciones, Maldonado recuerda que "el hecho de que haya llovido antes no es ningún factor que determine lo que pueda ocurrir después". Señaló, además, que "los modelos y mapas actuales nos darán la clave de lo que está por venir, no lo que haya sucedido en el pasado".

El meteorólogo también hizo referencia a las estadísticas de abril en años anteriores, subrayando la variabilidad del clima en esta época del año. "Ha habido años en los que abril ha tenido muchos días de lluvia y otros en los que en ninguna capital andaluza ha caído ni una sola gota. La estadística no dice nada y, por tanto, hay que esperar", indicó.

En ese sentido, Maldonado también ha reconodido la inquietud de los cofrades y de la ciudad en general. "Sé que todo el mundo está deseando saber el pronóstico día por día de la Semana Santa. Si va a salir su hermandad, si va a llover en el tramo de su cofradía... pero tenemos que tener un poquito de paciencia", concluye.

Con la mirada puesta en el cielo y a la espera de previsiones más precisas en los próximos días, los sevillanos mantienen la esperanza de que el tiempo permita el normal desarrollo de una de la semana más esperadas del año.