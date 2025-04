José Joaquín León tras dar el Pregón de la Semana Santa de Sevilla: "Había que hacer el recorrido por los barrios"

"Había que hacer el recorrido por los barrios", ha puesto en valor José Joaquín León después de ofrecer un Pregón cuyo eje central ha sido, precisamente, ese paseo de San Lorenzo a Triana sin dejar pasar ninguno de los días de la Semana Santa. Del Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección. De hecho, ha señalado que le hubiera gustado que este viaje por la ciudad, en el que no ha faltado la denuncia hacia temas tan actuales como la turistificación, "hubiera sido más extenso". Sin dudar, el periodista ha recalcado que los pasajes que más le han emocionado pronunciar han sido los dedicados a sus tres hermandades: San Isidoro, el Silencio y la Soledad. "La parte final del pasaje dedicado a San Lorenzo es muy personal y está llena de vivencias, especialmente, cuando digo que mi patria está en San Lorenzo".

Entre unos bastidores del Teatro de la Maestranza lleno de periodistas, el pregonero ha confesado "no haber sentido nervios en ningún momento". Más relajado que antes de enfrentarse al respetable, León ha bromeado al indicar que "cuando pasan los diez primeros minutos todo se va normalizando, pero hay que estar alerta y tener la voz bien dispuesta durante todo el Pregón". Una tensión que ha mantenido durante la pronunciación de un texto que ha durado dos horas.

Al término del pregón el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz, ha definido el Pregón como "muy completo, tanto en extensión como en profundidad". Monseñor Saiz Meneses ha hecho especial hincapié en la disección y mención de "todas las hermandades, todas las devociones, todas las imágenes y todos los barrios". En este sentido, ha apostillado que "todas las hermandades son igual de dignas", aunque algunas sean "más jóvenes" y otras "más veteranas". En su opinión "todas son un conjunto de hermanos que forman parte de una familia".

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez, también ha calificado el Pregón como "completo". A su juicio, León "ha ido recorriendo nuestra Semana Santa" a través "de hermandades, barrios y corporaciones". Una disertación en la que han aparecido las "imágenes", pero también "figuras secundarias" como Zaqueo. El pregonero "ha tenido un tratamiento real y justo con toda nuestra" semana de Pasión, "desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección". Vélez no ha podido ocultar la "ilusión y las ganas" por una Semana Santa de 2025 en la que "todo está preparado".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha puesto en valor la trayectoria del pregonero para remarcar que "esperaba este Pregón" viniendo de una figura que "lleva 40 años escribiendo sobre Semana Santa y sobre esta ciudad". "Me ha gustado mucho que haya querido poner en valor esa Semana Santa de barrio", ha indicado el primer edil y ha apostillado que "no sólo por esa demostración de fe pública que hacen las hermandades en sus barrios", también por "la labor social y de vertebración". No ha dudado al indicar sus pasajes favoritos: los referidos a sus hermandades -la Candelaria y San Isidoro- y también los dedicados a las dos Esperanzas de la ciudad.

Sobre la carrera de José Joaquín León y las grandes expectativas puestas en su papel como pregonero también ha hablado el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. "Nos ha tenido en vilo durante estas dos horas, me voy lleno de religiosidad popular que es la Semana Santa", ha manifestado Fernández. Por otro lado, ha puesto en valor el "paseo" que ha ofrecido el pregonero por la Sevilla del Casco Antiguo y por la de los barrios: "Me ha parecido muy clásico, en ese sentido, pero con mucha capacidad literaria". El arranque con el llamador, la saeta con la que ha finalizado y el pasaje dedicado a la Soledad de San Lorenzo son algunas pinceladas de un Pregón "que responde, con creces, a las expectativas".