El robo de la ilusión

Un tiempo se culpó a la prensa de haber laminado la expectación por difundir antes de tiempo la identidad del pregonero, la imagen elegida para el Vía Crucis y hasta el cartel oficial. Es cierto que muchas veces el pescado estaba vendido de antemano. Y no pocos años se filtraban hasta las votaciones para la elección de pregonero con todo lujo de detalles. ¿Ahora nadie dice nada de los dichosos partes meteorológicos que nos roban la ilusión de un Domingo de Ramos una semana antes de su llegada? No son ya los porcentajes de riesgo de precipitaciones, sino directamemte el nombrecito de la DANA que vaticinan que nos aguará el día. Y todo apunta a que será mas de uno... La música suena mal. Evoca en parte a 2020 y 2021, cuando sabíamos de antemano que tocaba sufrir el vacío. Esperemos que no aparezcan los señores del confort para mandar que nadie aparezca vestido de nazareno. ¡Dejen libertad! Y hagan todos como los grandes hermanos mayores: tomar la decisión minutos antes de la hora de la salida. Los ritos se cumplen. Porque casos ha habido de sorpresas... Un día vimos quedarse dentro el Cerro y salir a la de Los Estudiantes. Y otro, salir la Quinta Angustia y el Valle y no llegar ninguna más a la Catedral. Cautela, serenidad y a cumplir los protocolos. Que no nos roben de antemano.