El ejemplo de la Abnegación

Si el Domingo de Pasión es el Domingo del Pregón, el sábado previo es ya el Sábado de la Abnegación. ¡Qué barbaridad de público esperaba en el centro al paso de misterio procedente de la calle Campamento! Le llaman pirata pero resultó ejemplar en muchos aspectos. Un detallazo el que los monaguillos fueran sujetando un lazo azul celeste para garantizar que ninguno se pudiera perder. Todos unidos. Una solución original que se emplea por muchos centros escolares los días de excursión. No para de sorprendernos la Abnegación cada año. Esperamos que nunca abandonen ese sábado, porque ya es suyo de pleno derecho. Hay alguna taberna que asegura que el Sábado de Abnegación genera una caja mayor que la de los días de Semana Santa. Lógico, la gente espera en el bar correspondiente y se queda esperando el retorno. Así se ve el cortejo dos veces. Y no es por exceso de bebida, sino por cuestión del recorrido. No sabemos si un día entrará en la nómina de Semana Santa, pero va cogiendo las hechuras. Si ocurriera, la echaríamos de menos en su sábado.