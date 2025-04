Betis - Jagiellonia: Un buen día para reescribir la historia

Sevilla/El primer asalto no es el definitivo, pero es cierto que puede marcar diferencias. Y eso es lo que debe hacer el Betis esta noche en la ida de los cuartos de final de la Conference League. La eliminatoria ante el Jagiellonia (21:00) se abre en el Benito Villamarín, escenario que vuelve a acoger una gran noche europea, arranca en Sevilla y aquí debe el conjunto de Manuel Pellegrini marcar su territorio y demostrar sobre el césped ese deseo por hacer cosas grandes esta temporada que tanto se promulga. El ambiente, el momento y la atmósfera son los ideales, con un equipo que llega lanzado dispuesto a hacer historia. A reescribir la historia en verdiblanco. Y para ello hay que dar el primer paso en Heliópolis obteniendo un buen resultado con el que acudir a tierras polacas sin tanta necesidad y con menos presión que el rival.

Por ello en el diatario para conseguirlo hay un elemento clave: cero confianzas. Con el nombre solo no se gana y en el tortuoso camino que ha seguido este Betis por la competición continental ha tenido tiempo para enterarse ya. Porque el paseo por el tercer torneo de la UEFA empezó con más complicaciones de las esperadas con ese empate con el Copenhague, la sufrida victoria sobre la bocina ante el el Celje o la derrota con el Mlada Boleslav. Equipos, curiosamente, contra los que el Jagiellonia también se enfrentó en la fase-liga ganando en la capital danesa (1-2),empatando en tierras eslovenas (3-3) y perdiendo también contra los checos (1-0). Si esos rivales comunes es una vara de medir, ahí están para tomar nota. Ambos conjuntos también se midieron con el Petrocub ganando los dos.

Sin embargo, nada tiene que ver el actual Betis con aquel que por octubre y noviembre se deprimía, y deprimía con su juego, los jueves por la noche. Hay hambre, ilusión, compromiso y unas ganas que se evidencian en el campo en la lucha por cada balón de Johnny Cardoso, en los cruces al suelo de un Bartra imperial, en la magia de Isco haciendo de motor o incluso en los goles de un renacido Bakambu. Y ahora, además, hay dos puñales por las bandas que dan un plus en ataque como Antony y Jesús Rodríguez.

Diego Llorente toca el balón de cabeza ante Isco. / Julio Muñoz / Efe

Y si algo funciona, ¿para qué cambiar? Como siempre Pellegrini introducirá en su once inicial alguna variación, pero cuenta el chileno con una batería de 17 ó 18 futbolistas que están metidos en dinámica como para que no se noten esos cambios. Con todo, alguna duda hay, sobre todo a la hora de mirar de reojo, inevitablemente, al choque con el Villarreal del Domingo de Ramos. Una de esas incógnitas está en la medular. Con Johnny Cardoso como ancla, toca elegir su acompañante entre un Sergi Altimira que refuerza más la parcela defensiva o un Fornals que inicie el ataque. Jugando en casa y con la necesidad de buscar la portería rival, una vez que los goles en campo contrario ya no valen doble, puede que la apuesta sea el castellonense, titular en los últimos cuatro compromisos ligueros, tres veces con el internacional estadounidense y una (con el Leganés, con Cardoso sancionado), con el catalán. Con él también jugó en Guimares, por lo que lo cierto es que Pellegrini podría decidirse por cualquiera de los tres para esos dos puestos.

En la misma tesitura podría hablarse en la mediapunta. ¿Isco o Lo Celso? El argentino acaba de salir de una lesión y va teniendo minutos poco a poco, aunque ante el Barcelona brilló poco. El malagueño descansó el pasado fin de semana y a poco que no arrastre ningún problema físico debería jugar si el objetivo es marcar diferencias en el Benito Villamarín en esta eliminatoria. A su lado, Antony lo juega todo y Jesús Rodríguez puede ser un factor diferencial en su banda. En la portería es turno para Fran Vieites y en defensa le toca descansar a Marc Bartra, ya que Natan ha jugado todos los partidos de esta Conference League y Diego Llorente empezó en el banquillo el sábado en Montjuïc. En los laterales cualquier opción es posible, aunque apostar por un Bellerín con poco ritmo que no juega desde noviembre podría ser arriesgado. Ruibal, para no cargar a Sabaly, y Ricardo Rodríguez, por aquello de las rotaciones, podrían completar el once inicial con el que el Betis intentará marcar diferencias con el Jagiellonia en el Benito Villamarín para reescribir, o simplemente escribir, su historia en Europa.

El Jagiellonia, actual campeón de Polonia, está cómodo concediendo a la escuadra hispalense el papel de favorito y su entrenador, Adrian Siemieniec, dice que jugarán “sin temor ante uno de los mejores equipos de España”.

Con jugadores clave como Jesús Imaz y Afimico Pululu, uno de los delanteros más efectivos de Europa esta temporada, el club de Bialystok afronta este desafío sin bajas dignas de mención y con la confianza que le dio eliminar al Círculo Brujas en octavos, aunque con más sufrimiento del esperado tras ganar 3-0 en la ida y perder por 2-0 en Bélgica. Su estilo ofensivo y dinámico son sus principales fortalezas y todas las esperanzas atacantes estarán en el angoleño Afimico Pululu, mácimo realizador de la Extraklasa polaca (8 goles), y el español Imaz, que se ha estrenado esta temporada en Polonia y se llevó de Cádiz su buena puntería y capacidad ofensiva.