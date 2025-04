Pellegrini: "Hay que rematar la temporada con un logro que todo el mundo espera"

M. C.

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, no quiere distracciones y así lo ha dejado claro en la rueda de prensa previa al partido ante el Jagiellonia en la ida de los cuartos de final de la Conference League.

Ilusión

"Me alegra mucho que haya tanta venta de entradas. Son partidos complicados. No hay equipo fácil en el fútbol. Tenemos que entrar con la mentalidad de hacer un buen partido para intentar pasar a las semifinales. Ganar primero en casa. Estamos en un buen momento y hay que demostrarlo dentro del campo".

Jagiellonia

"Rival complicado que está en la misma instancia nuestra, salió campeón la temporada pasada de la Liga polaca. Ahora pelea arriba, tenemos que entrar con la mentalidad de que lo que hemos hecho atrás no va a servir. Hay que entrar a ganar en casa para rematar luego en Polonia".

Momento actual

"Me alegro de este momento. La afición está contenta. Mantengo lo de siempre. Lo que hemos hecho atrás no sirve para el día de mañana. Conseguir ganar en casa para dar un paso más y llegar a la semifinal. Hay que ir partido a partido. Dando los pasos necesarios dentro del campo. Y en la Liga, igual. Podemos ganar o perder el domingo, pero luego quedarán 21 puntos. La ilusión, exigencia y ambición siempre la tenemos. Hay que tener tranquilidad y no dejarse llevar por las emociones, así se consiguen mejor los resultados".

Sensaciones como en el año 2022

"Los ambientes son distintos. Distintas circunstancias. Deben quedar dos o tres jugadores de aquel momento. Hay más de veinte jugadores que tratan de buscar otro logro importante. Pensar sólo en el partido de mañana y luego en el del Villarreal. Tras el partido ante el Celta parecía una crisis, pero veía al grupo y esa confianza en el trabajo en lo que hacía. La subida de los rendimientos de los jugadores nos permite estar en este paso intermedio. Ahora falta la parte final, rematarla".

Unidad

"Toda motivación es importante, pero nunca hemos estado separados. El equipo ha creado una ambición superior a la que había y esa ambición la hacemos crecer temporada tras temporada. Es un buen momento, pero hay que intentar rematar la temporada con un logro que espera todo el mundo".

Isco y lo Celso

"Si Lo Celso e Isco alcanzan a jugar dos o tres partidos juntos son muchos. Dos jugadores buenos tienen que jugar juntos. Pero los dos han estado este año con lesiones. Jugamos jueves y domingo, a ver la mejor formación para que el equipo intente ganar el partido siguiente. Los dos son jugadores importantes y ojalá podamos tenerlos juntos o separados hasta el final de temporada".

Isco y Marc Roca

"Isco tiene algunas molestias, pero está citado, a ver cuántos minutos está en el campo. Todavía puede jugar sin problemas. Roca viene reapareciendo. Va a estar en la lista, le falta fútbol pero le conviene integrarse ya".

Continuidad de Antony

"Todavía tenemos que terminar esta temporada para pensar en la próxima. Vemos lo que nos da Antony. Luego hay muchas variables. Sólo estamos centrados ahora en el presente. Ya se verá la plantilla para la próxima temporada".

Elegir entre la Conference o meterse en Champions

"He tenido la fortuna de jugar nueve Champions. Es un torneo de otra magnitud. Van los mejores clubes del mundo. Es un lujo. Lo equivocado sería pensar en Champions o Conference, vamos partido tras partido".